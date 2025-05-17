冷眼集／賴清德算盤打盡 自斷「同台黃仁勳」良機

黃仁勳意外為世壯運壓軸舉聖火，讓總統府亂了手腳。（路透）

賴清德 總統一句「國政繁忙」不出席世壯運開幕典禮，16日得知輝達 （NVIDIA）創辦人黃仁勳 要參加，又急轉彎派副總統蕭美琴出席，還自圓其說與黃仁勳無關，但實際恐怕是強烈意識形態「錯判情勢」，政治算盤打盡，失了總統格局，也自斷與黃仁勳同台良機。

北市府今年2月25日就邀總統、副總統出席開幕，但直至5月13日才回市府不出席，前天總統府更公開說賴清德國政繁忙無法出席，完全未提會派蕭美琴，直到昨上午8時許北市公布黃仁勳任聖火手，體育署9時許急著告知市府派蕭美琴出席，也讓北市維安大亂。

面對外界質疑「總統府蹭黃仁勳」，總統府過了十幾小時，才想到對外說法，一來聲稱維安團隊早已會勘，沒有手忙腳亂，二來又稱蕭美琴確定出席時並不知道黃仁勳會到場，但對照時間軸，一天之內急轉彎，想要「亡羊補牢」心思，民眾都看在眼裡。

蔣市府與輝達團隊這項跨界合作非臨時起意，雙方至少布局半年，但始終保密，不願政治介入而失焦，最後黃仁勳爽快答應，展現親民風格和對北市盛典支持。

知情人士說，黃仁勳與北市府結緣，眾人印象最深的一次是擔任台北大巨蛋身價最高開球佳賓，當時味全龍出賽，味全主場是台北市，台北市長蔣萬安也出席，這是兩人首次見面同台 ，但其實當時輝達為籌備COMPUTEX年會來台，雙方團隊就有接觸，當時北市府也曾提出邀請黃仁勳擔任世壯運聖火手。

北市團隊也透過熟悉國際事務人士，甚至副市長等級官員持續聯繫輝達。直至黃仁勳親自拍板赴台，一連串行程確定後，北市府再度主動爭取黃任科技聖火代表。

水到渠成後，北市府本周起陸續公布彭政閔等四名聖火代表，但最後壓軸黃仁勳，選在開幕前一天公布，也有兩大原因，第一讓世壯運關注度達到最高點，盼一步步堆疊盛典高度，第二在台灣高度複雜的政治環境下，不願讓黃捲入政治紛爭。