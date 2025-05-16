愛將陳宗彥無罪 司法送賴清德總統的執政周年禮？

賴清德總統（右）在台南市長任內延攬陳宗彥（左）進入市府擔任民政局長等職務，陳在任內疑接受性招待遭起訴，台南地方法院宣判陳無罪。(本報資料照片)

行政院前發言人陳宗彥被控在任職台南市政府期間、接受兩次性招待喝花酒，利用職務之便接受業者關說，台南地院昨宣判；原本外界以為陳宗彥案只是判刑輕重之別而已，也以為按照賴清德 總統的「道德潔癖」，陳宗彥在政壇應該是玩完了，不過，一審判決結果令外界譁然，台南地院直接判陳無罪，大有為他未來復出鋪路的味道。

如此荒謬的結果當然很難令外界信服。當初踢爆陳宗彥涉貪的民眾黨前立委陳琬惠即諷刺地說，賴清德總統的愛將、新潮流的子弟兵「真的很夠力」。法官以無法認定「陳董」是陳宗彥就判無罪，如果陳宗彥不是「陳董」，為何在酒店業者要做變更登記請託陳宗彥幫忙時，陳即詢問「小芸有空嗎？」事後還回報酒店業者喬事的進度？

令人無法接受的還不只是判決的結果，而是背後所流露出的對「綠營權貴」另眼相看的價值體系。試問，若此案的主角換成國民黨 籍的官員，是否能在同樣的證據結構下輕易脫罪？若是一名基層公務員，甚至一般市井小民若涉入如此敏感且醜聞纏身的案件，司法是否也能以這般「溫柔敦厚」的方式看待？

尤其陳宗彥更非一般綠營人物，他不只是民進黨 籍，更是賴清德的親信人馬，早在賴擔任台南市長時期，陳便是市府要角，深得信任，被視為「賴系嫡系」中的骨幹成員。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇批評，民進黨政府再次證明「法院是民進黨開的」，檢調指證歷歷，卻可以判出被招待的不是陳宗彥，但業者有罪的荒謬結果，再次證明綠官貪贓枉法都無罪，司法威信早已蕩然無存，老百姓還能靠誰來主持正義？

盡管陳宗彥案尚未定讞，無法斷言最後結果是否會翻轉。然而，一審的這道判決，已經讓社會對司法的公正性產生嚴重質疑，難道司法機關碰到綠營權貴及國王人馬就轉彎？賴總統上任即將滿周年，此時愛將被判無罪，是司法機關送給賴總統的禮物嗎？