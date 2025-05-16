我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

白宮副幕僚米勒權傾川普內閣 超越范斯、幕僚長威爾斯

愛將陳宗彥無罪 司法送賴清德總統的執政周年禮？

台灣新聞組╱台北16日電
賴清德總統（右）在台南市長任內延攬陳宗彥（左）進入市府擔任民政局長等職務，陳在任內疑接受性招待遭起訴，台南地方法院宣判陳無罪。(本報資料照片)
賴清德總統（右）在台南市長任內延攬陳宗彥（左）進入市府擔任民政局長等職務，陳在任內疑接受性招待遭起訴，台南地方法院宣判陳無罪。(本報資料照片)

行政院前發言人陳宗彥被控在任職台南市政府期間、接受兩次性招待喝花酒，利用職務之便接受業者關說，台南地院昨宣判；原本外界以為陳宗彥案只是判刑輕重之別而已，也以為按照賴清德總統的「道德潔癖」，陳宗彥在政壇應該是玩完了，不過，一審判決結果令外界譁然，台南地院直接判陳無罪，大有為他未來復出鋪路的味道。

如此荒謬的結果當然很難令外界信服。當初踢爆陳宗彥涉貪的民眾黨前立委陳琬惠即諷刺地說，賴清德總統的愛將、新潮流的子弟兵「真的很夠力」。法官以無法認定「陳董」是陳宗彥就判無罪，如果陳宗彥不是「陳董」，為何在酒店業者要做變更登記請託陳宗彥幫忙時，陳即詢問「小芸有空嗎？」事後還回報酒店業者喬事的進度？

令人無法接受的還不只是判決的結果，而是背後所流露出的對「綠營權貴」另眼相看的價值體系。試問，若此案的主角換成國民黨籍的官員，是否能在同樣的證據結構下輕易脫罪？若是一名基層公務員，甚至一般市井小民若涉入如此敏感且醜聞纏身的案件，司法是否也能以這般「溫柔敦厚」的方式看待？

尤其陳宗彥更非一般綠營人物，他不只是民進黨籍，更是賴清德的親信人馬，早在賴擔任台南市長時期，陳便是市府要角，深得信任，被視為「賴系嫡系」中的骨幹成員。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇批評，民進黨政府再次證明「法院是民進黨開的」，檢調指證歷歷，卻可以判出被招待的不是陳宗彥，但業者有罪的荒謬結果，再次證明綠官貪贓枉法都無罪，司法威信早已蕩然無存，老百姓還能靠誰來主持正義？

盡管陳宗彥案尚未定讞，無法斷言最後結果是否會翻轉。然而，一審的這道判決，已經讓社會對司法的公正性產生嚴重質疑，難道司法機關碰到綠營權貴及國王人馬就轉彎？賴總統上任即將滿周年，此時愛將被判無罪，是司法機關送給賴總統的禮物嗎？

賴清德 民進黨 國民黨

上一則

新聞評論／民主法治台灣 被賴政府搞成東廠樂園

下一則

黑白集／海鯤艦延後測試 政客吹捧成宣傳泡沫

延伸閱讀

賴清德執政周年 民調：兩岸、司改最不滿意

賴清德執政周年 民調：兩岸、司改最不滿意
華府智庫專家稱台海戰爭風險升高 陸看賴清德像陳水扁

華府智庫專家稱台海戰爭風險升高 陸看賴清德像陳水扁
重磅快評╱賴清德「脫中入北」發威 歐陽娜娜成祭旗

重磅快評╱賴清德「脫中入北」發威 歐陽娜娜成祭旗
賴清德再提與習近平共進晚餐 國台辦：痴人說夢

賴清德再提與習近平共進晚餐 國台辦：痴人說夢

熱門新聞

台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

2025-05-11 16:17
桃園18歲詹姓女高中生今天到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)

前3名成績入學 桃園18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死

2025-05-10 10:41

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣