總預算、財畫法 民進黨團提釋憲 藍嗆毀憲亂政

民進黨立法院黨團對今年度總預算案、財劃法聲請釋憲，民進黨團總召柯建銘（前右二）、幹事長吳思瑤（前左二）、書記長陳培瑜（前右）及立委沈伯洋（前左）等人前往憲法法庭遞狀。（中央社）

憲法法庭本周一才大戰完憲法訴訟法，民進黨 立院黨團昨正式向憲法法庭遞狀，對今年度總預算案與財畫法聲請釋憲。民進黨團總召柯建銘呼籲藍白不要站在憲法的對立面，大法官 有足夠理由判兩案違憲；國民黨團書記長王鴻薇則批評，民進黨毀憲亂政、拿大法官當遮羞布。

民進黨團昨日對總預算、財畫法提出釋憲案，再加上去年府院黨對攸關國會改革的立院職權行使法、刑法，以及民進黨團先前對罷免 應附身分證影本的選罷法、防少數法官判決的憲訴法提出釋憲案，總計執政黨已對立法院通過法案，提出五件釋憲案。

立法院於今年1月三讀通過今年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元；另外立法院去年12月三讀修正財畫法部分條文修正案，中央預算每年減少約新台幣3000億元必須分配給地方。

行政院今年3月對總預算案、財畫法三讀條文提出覆議案，遭藍白雙雙以人數優勢否決。

民進黨團昨日宣布，正式對總預算案與財畫法修正條文提出釋憲。

民進黨團羅列總預算、財畫法違憲理由，柯建銘指出總預算案違憲有三大理由，一為總預算刪減時，難以確定刪除數額，違反法律明確性原則；二為立院要求行政院自行調整減列事項，違反憲法權力分立原則；第三為違反預算法第49條「歲出預算案之審議，應就機關別、政事別及基金別決定之」，違反法治國原則。

至於財畫法違憲理由？柯建銘說明，財畫法違憲有四大理由為大幅縮減中央可用財源、直接改變中央與地方財政結構、未併同檢討中央與地方事權分配、擴大城鄉差距，已違反憲法第147條「中央為謀省與省間之經濟平衡發展，對於貧瘠之省，應酌予補助」的規定。

柯建銘說，中華民國立國以來，過去一年是有史以來最混亂的一年，藍白仗著在國會多數席次，恣意妄為、毀憲亂政，整個國家都停頓，自然引起大罷免，當民意起來後，大罷免當然大成功。民進黨團提出釋憲後，非常尊重大法官的憲法審查，相信大法官自有判斷。

王鴻薇批評，民進黨團再次拿大法官當遮羞布，一再拿大法官當政治工具，只要不喜歡的修法就來釋憲，目前包含國會改革法案、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法，若再加上總預算、財畫法，總共就高達五個法案都送進司法院大法官去釋憲，這都是前所未有的事情。

王鴻薇表示，民進黨團用大法官踐踏立法權，企圖不遵守財畫法，還發文各地方政府，將不補足對地方一般補助，這是「惡婆婆對付小媳婦、肥中央瘦地方」，真正毀憲亂政的就是民進黨。

民眾黨發言人吳怡萱昨表示，民進黨提出釋憲等於是主張立委監督預算違憲，行政院想編多少預算就編多少預算，「那你們這些排排坐的委員，直接打包回家啊！以後還需要審預算嗎？」

行政院長卓榮泰曾在立法院預告，行政院將針對總預算及財畫法修法提出釋憲，行政院發言人李慧芝昨透露，如卓揆所說，為捍衛憲政機關尊嚴，行政院將提出釋憲，目前已蒐集完各部會意見，進行相關行政流程，後續會依據訴訟策略考量，儘速向憲法法庭聲請釋憲。