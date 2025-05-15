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「姊姊做事，弟弟幫忙」盧秀燕、蔣萬安中捷同框互動密切

記者陳敬丰、陳秋雲、黃寅／台中15日電
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台中市長盧秀燕（右）與台北市長蔣萬安（左）14日出席台中捷運藍線工程簽約儀式，互動密切。（記者黃仲裕／攝影）
台中市長盧秀燕（右）與台北市長蔣萬安（左）14日出席台中捷運藍線工程簽約儀式，互動密切。（記者黃仲裕／攝影）

台中捷運藍線機電工程6月動工，昨舉行簽約儀式，請來台北市長蔣萬安與市長盧秀燕同框，盧感謝北市府一路協助，並說與蔣情同姊弟，「姊姊做事，弟弟一定要幫忙」；蔣也表示，「姊姊說的話，弟弟全力以赴」，而且不只捷運，「未來可以在更多領域深化合作」。蔣雖點到為止，但政壇想像連篇。

國民黨主席年底改選，盧秀燕、蔣萬安都被拱選黨主席，盧邀蔣出席「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程簽約儀式」，兩人昨聯袂現身，過程兩人多次「咬耳朵」。蔣萬安被問及是否支持盧秀燕選黨主席，他正要回答時，被盧秀燕搶先一步回答「上班時間不談黨務，不談政治」，蔣萬安也抿嘴微笑「謝謝」不再答話。

盧秀燕表示，中捷綠線就是由北市府代建，中市府今年成立捷運工程局，獨立興建藍線與接下來其他線路，邀北市府擔任顧問；感謝蔣萬安對中捷的關心與協助，「姊姊做事，弟弟一定要幫忙」，姊弟同心完成建設。

盧秀燕說，中捷藍線將由法國、新加坡、韓國與台灣四國團隊合作，攜手打造台中最重要的捷運線，串聯市中心到台中港。

蔣萬安則說，北市的捷運興建經驗是全台的資源，北、中兩市未來可在更多領域深化交流；他強調與盧秀燕情同姊弟，「姊姊說的話，弟弟全力以赴」，沒有第二句話。

盧秀燕表示，這次開工另一個重要意義就是跨國合作，因此邀法、新、韓三國駐台使節來見證。由於去年購物節，盧秀燕與新加坡、日本及比利時三國使節拍宣傳廣告，這次又打「大使牌」，遭民進黨議員批評盧「別有用意」。

民進黨議員黃守達說，盧秀燕此舉試圖營造國民黨「共主形象」，政治野心昭然若揭。

國民黨議員張瀞分認為，盧當立委時長年在國防外交委員會，對城市外交有主見，與各國使節保持良好互動，未來升級到城市與國家外交，保持各種可能性，她認為「大使牌」是敲門磚，應予肯定。

盧秀燕 蔣萬安 國民黨

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