新聞評論／失能舵手 面對世界劇變 賴政府集體迷茫

行政院長卓榮泰帶領的内閣失能。（本報資料照片）

賴清德 總統去年就職滿月時，煞有介事地宣布在總統府成立氣候變遷、社會韌性及健康台灣等3大委員會，表面上聲稱廣納外部專家意見，實際上卻是府方侵犯內閣決策和人事。如今回看，總統府企圖權力一把抓的3大委員會陷於空轉，行政院高層無能無為，財經內閣形同虛設，不少部會卻陷於政治掛帥而荒疏本務。但這一切都不是技術問題，而是治理信念的徹底迷失，並在世局劇變中更顯無措。

賴清德的少數民意基礎不足以支撐願景與政策的推動，他的執拗性格阻止了朝野溝通與社會對話，他的權力欲望不能容忍監督制衡與權力分享，而他的兩岸思維與國際視野又走不出意識形態死巷，這就注定了賴政府只能以政治凌駕專業、看顏色搞雙標。賴清德上任1年，除了抗中，執政團隊最重要的政務就是覆議、釋憲、大罷免 ，內閣空轉硬拗，陷入集體迷茫，豈是偶然？

偏偏此時遭逢美國總統川普關稅 大刀，賴政府昏頭乍醒，想方設法敲開談判大門。台美關稅談判關鍵時刻，財經內閣陣容卻弱到難以扛起重責。行政院副院長鄭麗君日前結束在華府與美方的首輪實體磋商，只勉強說得出台灣被列在第一輪談判中，與南韓、日本、越南並列優先四國，實際見了誰、談成什麼，全數付諸闕如。

相對的，中國大陸「不跪」，強硬反制，反而迫使川普讓步，美中同意先互降關稅，建立機制繼續協商；川普稱可能與習近平通話，更脫口有利統一與和平。美中停火，全球貿易情勢立見緩和。雖然各國條件與策略不同，但民眾對於賴政府因應關稅戰的印象，竟只「跪舔」二字！

問題出在執政團隊無能！賴清德選擇由卓榮泰出任行政院長，以鄭麗君擔任副院長，表面看似穩健、溫和，實則缺乏戰略主導能力。尤其財經團隊組成，全憑賴清德一己意志，在同溫層小圈圈裡找人。這些號稱來自民間的官員，並未比技術官僚更接地氣，反而被放入一個彼此無法對話、也無法發揮整體戰力的結構裡，財經部會各自為政、失去整合動能。

經濟部長郭智輝號稱最懂半導體的經長，結果連台積電赴美他都是後知後覺；台灣面臨嚴峻的經貿挑戰，卻看不出他擘畫願景的能力。國發會主委劉鏡清說要打造台灣成為小國強權，但始終未見產業轉型、區域發展、人才政策整合等宏觀戰略規劃。財政部長莊翠雲是傳統技術官僚，面對租稅結構失衡、地方財政惡化、財政收支劃分等難題，更顯被動。國科會主委吳誠文理應是科技創新的核心驅動者，卻過於依賴學研補助邏輯，與產業需求脫節；數位部長黃彥男仍在政策與官僚體系之間掙扎調適；而環境部長彭啓明早就淪為內閣小弟。

其他部會則常見意識形態掛帥，政治取代專業而棄本務。內政部長擁戴賴清德當「台灣國的主人」；中選會不避諱護航大罷免；陸委會緊盯各部會檢查政治忠誠；教育部縱容大罷免進駐校園，還要政治洗腦學生；法務部和檢調淪為民進黨統治工具；連國安部門都大爆共諜案，國安門戶大開。當內閣只認黨意、不認民意，政治表態自然壓過專業表現。

世界劇變當前，誰來為破浪之舟掌舵？這群閣員像是誤入叢林的旅人，既無地圖，也無指南針。這不是單一人選的問題，而是整個體系斷裂，當國家治理變成政權保衛戰的附庸，專業與責任感也一同淪陷。賴清德若不能徹底翻轉現有的執政團隊，內閣依舊迷茫，國家繼續虛耗，經濟民生將成為他任期中最無法自辯的斷層。（轉載自聯合報社論）