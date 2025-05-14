高雄雙罷劫總部傳解散 領銜人不退 彰化謝衣鳯案不成立

高雄雙罷劫總部負責人徐尚賢的父親徐國祥秀出傳票，自爆遭雄檢約談。（記者郭韋綺／攝影）

高雄「雙罷劫總部」負責人徐尚賢羈押中，父親徐國祥昨以幹事長身分宣布總部解散。「選擇退卻是為了保全。」徐父說，面對國家機器嚴重打壓，為避免傷及無辜志工無奈做出決定；但罷免 綠委許智傑、黃捷領銜人朱磊、黃晃枝都說不會停下腳步，預計月底送件。

另外，繼國民黨 立委徐欣瑩、邱鎮軍及無黨籍立委陳超明3罷免案失敗，罷免國民黨彰化立委謝衣鳯二階連署昨截止送件，罷團宣布「不送件」，將銷毀所有連署書。罷團取得1萬9131分連署書，離法定門檻差7588分。

謝衣鳯表示，謝謝鄉親的肯定，她不願隨對手起舞，會善盡立委職責，為大家服務。

高雄檢調上月大舉搜索雙罷劫總部等偵辦偽造文書等案，並帶回罷免高雄立委許智傑、黃捷案領銜人朱磊、黃晃枝及總部負責人徐尚賢，朱、黃交保，徐仍被羈押，徐國祥接連接到雄檢證人傳票後，雙罷劫總部也傳出內鬨。

徐國祥昨開記者會自爆已接到3張檢方傳票，除宣布解除自己雙罷劫總部幹事長職務，還解職總幹事朱磊、解散總部，雙罷劫總部回復為民團聯合總部。

徐國祥說，面對國家機器嚴重打壓，甚至傳出有人要對總部騷擾破壞，為避免傷及民團無辜志工，加上兒子仍被羈押，他以法定代理人身分宣布解散總部，並數度哽咽說，妻子因兒子被羈押度過傷心母親節。

朱磊、黃晃枝2人也出面。朱磊說，徐國祥在罷團沒任何角色、職務，無權為罷團做決定，且未看到任何律師授權徐父代理做決定的文件，對徐父突如其來行動，感到意外、也很震驚。

朱磊說，徐父態度大轉變，與北部罷綠領銜人遭調查，媽媽出來喊話不謀而合，施壓套路不言可喻，他批執政黨使出各種奧步和壓力，但雙罷劫不會停下腳步，絕不退讓、示弱。

「非常心痛。」85歲黃晃枝流著淚說，志工拚命連署達標，徐尚賢父親口中卻說出要放棄罷免連署，對罷團士氣打擊很大，但她誓言不屈服、不放棄，雙罷劫總部一定會走到最後。

國民黨立委賴士葆昨舉辦「反惡罷」北市文山場政策說明會，黨主席朱立倫 說，民進黨在搞大罷免，國民黨還在努力拚經濟；台北市長蔣萬安表示，民進黨不公不義、鋪天蓋地追殺在野黨，選輸就翻桌。

反制大罷免，戴錫欽今發起「罷雙吳、來連署」車掃，朱立倫出席，國民黨議會黨團成員總動員，將有10多輛宣傳車在12區車隊掃街。書記長李明賢說，除全力衝刺罷免綠委吳沛憶、吳思瑤連署，也要反制罷免、捍衛5席國民黨立委。