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苗栗2罷免案未達連署門檻 罷團未送件 縣長鍾東錦喊讚

台灣新聞組／苗栗13日電
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推動苗栗2名立委罷免案的公民團體12日將所有資料搬至苗栗縣選委會前，宣布2案2階連署皆未達門檻、不送件。(中央社)
推動苗栗2名立委罷免案的公民團體12日將所有資料搬至苗栗縣選委會前，宣布2案2階連署皆未達門檻、不送件。(中央社)

罷免白熱化，苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」，推動罷免無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍，二階連署送件昨天截止，罷團昨將連署書送至苗栗縣選委會門口，但未跨過門檻未送件。罷團表示沒有失敗。苗栗縣長鍾東錦說「很好」，不希望任何1件罷免提議通過。

連同罷免國民黨新竹縣立委徐欣瑩團隊二階連署書未達門檻，35件通過一階的罷免泛藍立委案，已累積3件罷免案不成立。

對於民進黨立院黨團總召柯建銘「預告」至少有31席國民黨立委會被罷掉，國民黨主席朱立倫昨痛批柯就是民主社會最大亂源、傷害台灣民主殺手之一，台灣正在發生反民主行為，民眾最終一定會站出來投不同意票。

台北市長蔣萬安昨在亞太堅韌研究基金會第3屆國際論壇演說也提到，他會致力捍衛市民自由，當面臨不同意見時，希望大家不要雙重標準、也不要打壓異己，讓民主和人民自己來決定。

罷免苗栗立委第一選區（海線）陳超明二階門檻20586人，第二選區（山線）邱鎮軍二階門檻23187人；根據罷團統計，分別有18818人、20918人連署，未達最低連署門檻。苗栗縣選委會昨宣布，送件時間已截止，結束受理收件。罷團最後宣告，未達門檻因此不送件，許多罷團成員傷心落淚。

罷免民進黨立委吳思瑤領銜人張克晉日前宣布退出，罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任昨赴中選會「發函詢問」後續行政作業情況。他指出，選罷法有關備補領銜人修法已3年，卻沒有「作業辦法」，這是行政怠惰，中選會面對相關詢問也都消極，因此他來發函。

中選會說，事涉提議人及被罷免人重大權益，已安排5月16日中選會委員會確認。中選會主委李進勇則建議，趕快以嚴謹態度去取得同意書才是正道。

苗栗地區罷免團體推動泛藍立委罷免案，至12日收件截止期限2階連署未達門檻。圖為罷...
苗栗地區罷免團體推動泛藍立委罷免案，至12日收件截止期限2階連署未達門檻。圖為罷團將所有資料集結在苗栗縣選委會。(中央社)

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