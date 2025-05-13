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擁有大陸身分證 台2軍公教曾涉機密業務 現已排除

記者黃婉婷／台北13日電
陸委會主委邱垂正表示，還將查處藝人是否擁有中國大陸身分證件，強調「要歌誦中國就不要巴著台灣身分」。（本報資料照片）
陸委會主委邱垂正表示，還將查處藝人是否擁有中國大陸身分證件，強調「要歌誦中國就不要巴著台灣身分」。（本報資料照片）

政府專案清查軍公教人員持有中國大陸身分證等情形，陸委會主委邱垂正昨表示，首波共查處37萬核心軍公教人員，其中兩人擁中國身分證、75人擁中國居住證。在野立委關注，持有中國身分證者是否涉機敏任務？邱坦言「是，相關機關現已排除」。

邱垂正說，清查作業分好幾波，先是針對核心軍公教人員，4月底查處37萬人，絕大部分未領有中國身分證、定居證、居住證，高達99%完成具結，共兩位軍公教人員申請中國身分證，另居住證有75位，部分為現役義務役軍人，其他可能為軍公教人員，已協助註銷。

國民黨立委許宇甄質詢，兩位擁有中國身分證的軍公教人員在哪個單位任職？邱垂正指出，依兩岸條例認為是特殊案件，所以可保留台灣人身分，並協助註銷放棄。許宇甄追問，兩人是否涉機密業務？邱垂正則說，目前都已排除。

許宇甄追問，「都已排除」是否代表曾經涉及？邱垂正回覆「是，相關機關已排除」。許提醒，這並非一句已排除就能處理，政府須嚴格查處，確認已有多少機密被洩漏。

而520將至，是否擔心台灣藝人配合中國宣傳？邱垂正說，在中國大陸發展的藝人經常有矮化、傷害國家主權表態說法，可能涉及被中國大陸強制政治性表態的作為，甚至還有轉貼、附和中共對台軍演情勢。由於這些在陸發展的藝人都選擇在特定時刻政治表態，是否涉及違反兩岸條例第33之1條規定，即未經政府許可，不得與中國大陸黨政軍有合作行為，陸委會將會同文化部進行必要行政查處。

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