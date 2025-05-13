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涉詐助理費繳回 藍南市議員蔡淑惠判2年獲緩刑

記者袁志豪、萬于甄／台南13日電
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8連霸國民黨台南市議員蔡淑惠遭控與前夫、胞姊等3人涉詐領助理費533萬1012元(台幣，下同，約17.6萬美元)，4人皆認罪也繳回不法所得，台南地院審理認為她有悔意，且擔任議員期間並非無建樹，昨判她2年徒刑，宣告緩刑5年，條件為付國庫50萬元，仍可上訴。

蔡淑惠至截稿前手機關閉，無法得知對判決的回應；法院也判她褫奪公權3年，但全案尚未定讞，現階段保有議員資格，以目前狀態也能登記參選下屆議員。

判決指，蔡淑惠在縣市合併前當第16屆南市議員，及縣市合併後第1屆市議員任內，涉虛報前夫胞姊為公費助理，詐得補助費241萬8180元；她擔任縣市合併後第1、2屆議員任內，虛報經營記帳士事務所林姓女子為公費助理，詐得238萬5344元；另合併後第2屆議員任內，將黃姓女助理低薪高報，詐取52萬7488元。

合議庭認為，蔡淑惠3次犯行、蔡的胞姊2次、她的前夫黃姓男子2次、許姓友人1次，全都承認犯行，且蔡淑惠繳回犯罪所得，當議員期間也有支應不少公益活動、捐款，非無建樹，符合減刑要件；蔡的胞姊、許姓友人都只聽從指示沒獲利益，也能減刑。

合議庭依利用職務機會詐取財物罪判蔡淑惠2年徒刑，宣告緩刑5年；黃姓前夫判刑1年10月，緩刑3年，條件為向公庫支付10萬元；許姓友人判刑1年9月，緩刑3年，條件為支付6萬；蔡姓胞姊判刑1年10月，緩刑3年，條件為支付10萬元。除蔡淑惠褫奪公權3年，其餘3人都褫奪公權2年。

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