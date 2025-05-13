我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主認知研究 全球受訪者對美國觀感低於中國

俄州警設局逮買春客 赫見奧運摔角金牌選手

憲訴法釋憲說明會 黃國昌：大法官護綠 吳思瑤：鬥臭司法

記者林銘翰、李成蔭、黃婉婷／台北13日電
賴清德總統今年初公布憲法訴訟法修正條文，民進黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團12日舉行「大法官想當民主太上皇，破壞國會自主太荒唐」記者會，立委翁曉玲（左起）、吳宗憲、黃國昌出席。記者曾吉松／攝影
賴清德總統今年初公布憲法訴訟法修正條文，民進黨立法院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團12日舉行「大法官想當民主太上皇，破壞國會自主太荒唐」記者會，立委翁曉玲（左起）、吳宗憲、黃國昌出席。記者曾吉松／攝影

民進黨立法院黨團針對憲法訴訟法修正條文聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭昨天召開說明會，朝野從庭內戰到庭外。民眾黨團總召黃國昌稱，民進黨團當初並未表達異議，就連聲請釋憲的資格都沒有，沒想到大法官呵護備至，兩者裡應外合，非常巧妙。

民進黨團幹事長吳思瑤反批，民進黨團全力配合憲法法庭並做出真實陳述，奉勸藍白「只要不違憲，就不怕釋憲」，任何人面對憲法都要低頭，不要站在憲法的對立面，也不要急切地在憲法法庭說明會前鬥臭司法，對大法官做出不敬言論。

下午說明會登場之前，國民黨團、民眾黨團先在上午舉行記者會。黃國昌表示，針對憲法訴訟法的立法程序，憲法法庭召開說明會非常荒謬；根據大法官提出的問題爭點，就是劍指三讀程序的合法性，問題在於聲請釋憲的民進黨團，當初根本沒有表達反對或異議，如果用法律的專業術語來講，「連聲請的資格都沒有」，沒想到大法官非常體貼，為了挽救聲請人不適格，竟主動提出問題爭點。

「大法官急什麼？」國民黨立委翁曉玲批評，憲法法庭只有八名大法官，未達評議判決門檻就召開說明會，難道是不甘寂寞、需要鎂光燈？「大法官是太上皇？管得真寬真廣。」

針對民進黨團總召柯建銘嗆聲藍白「毀憲亂政、沒資格辯論」，國民黨立委吳宗憲反嗆，柯建銘不會當對手，但是懂得貼標籤，長期以來都是扣帽子，藍白「到底毀哪條憲法？」

大法官 民進黨 國民黨

上一則

投資貨幣假網站…詐逾百人坑5000萬 科技老闆等8人落網

下一則

台中托嬰中心傳至少8童受虐 逾1個月才通報 社會局調查

延伸閱讀

憲法法庭今開憲訴法說明會 在野：黑手伸進立法院

憲法法庭今開憲訴法說明會 在野：黑手伸進立法院
陳椒華退出時代力量轉投民眾黨？昔戰友黃國昌表態了

陳椒華退出時代力量轉投民眾黨？昔戰友黃國昌表態了
憲法訴訟法釋憲說明會12日登場 柯建銘、黃國昌再交鋒

憲法訴訟法釋憲說明會12日登場 柯建銘、黃國昌再交鋒
投入新北市長？黃國昌：讓自己成最好選項 與藍保持開放心胸

投入新北市長？黃國昌：讓自己成最好選項 與藍保持開放心胸

熱門新聞

金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
桃園18歲詹姓女高中生今天到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)

前3名成績入學 桃園18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死

2025-05-10 10:41
台中市鄭姓老翁一家三口4月30日被警消發現，陳屍在房間內，鑑識人員入屋採證釐清死因。(記者陳宏睿／攝影)

疑遭詐數百萬釀悲劇 男穿紅衣褲死意堅 1家3口共赴黃泉

2025-05-01 02:26
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將出席台北國際電腦展COMPUTEX，12日晚間黃仁勳的妻子Lori Mills（右）與兒子（左2）、女兒（右2）先抵達台北。中央社

黃仁勳將參加台北國際電腦展卻未現身 妻子兒女先抵台

2025-05-12 12:12

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則