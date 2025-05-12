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「漢人」被消失 謝龍介批賴清德嚮往大和民族 學者斥：為去中

台灣新聞組／台北12日電
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國民黨立委謝龍介。（本報資料照片）
國民黨立委謝龍介。（本報資料照片）

行政院網站國情介紹台灣，把96.2％漢人改成其他人口，被質疑去漢化引發議論，國民黨立委謝龍介批評，台灣人的血緣、文化、甚至是語言與漢文化有關，如果連這些都不願承認，不知道賴清德總統「清德兄」要把大家帶到什麼方向，知道賴嚮往大和民族，但有需要數典忘祖，做到這種程度嗎？

本報系聯合報報導，有網友昨天發現，行政院官網國情介紹在2023年寫著「台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口96.4%」，但現在卻改成，「台灣目前已設戶籍人口2.6%為原住民族群，另外來人口占1.2%，其餘人口96.2%」。

謝龍介批評，都知道賴清德總統非常嚮往大和民族，但在台灣，大家的血緣、文化、甚至是語言，都與漢文化有關，比如所謂台灣話、閩南語、台語，基本上很多的讀書音都保留很多早期中古、上古的中原音，也就是漢文閩南語、漢文台語等，如果連血緣、民族與種族都不敢承認，「那我不知道清德兄，你是要把我們帶到什麼方向？」嚮往大和民族有需要做到這種程度嗎？

台北中國時報報導，政治學者施正鋒認為，行政院描述方法違反認知百分比邏輯，把占比較大的部分變成其他，可能造成理解謬誤，太刻意藉由表述方式，達成去中化操作邏輯，目的是為了跟中國切割。

施正鋒批評，政府現在連歷史文化血緣都要否定，為了要與中國切割，掩耳盜鈴，以為這樣就可以在世界上建立國家嗎？一個國家應該有不同族群組成，相互扶持成為命運共同體，超越種族，而不是像現在的執政黨停留在狹隘的血緣。

文化大學廣告系教授鈕則勳指出，如果行政院操作思維是為了去中化，這樣做法反而會引起更大質疑或負面反饋，某種程度理解謬誤，太刻意藉由表述方式，顯為達成去中化的政治操作。

對此，行政院前天澄清，是配合監委鴻義章為促進族群平權提議而調整。鴻昨受訪時重申，他是從消除種族歧視角度出發，「絕無去中化的問題」。

鴻義章的新聞稿指出，通過對漢族之歷史考察，其與現今台灣所引稱之漢族似有不同，因之是否將16世紀移居台灣之閩客諸族逕稱漢族，有關當局宜再行考量。否則恐陷入「漢族中心論」單一族群視角詮釋之窠臼，而不利於「台灣國家認同」與建構多元民族國家。鴻義章在2023年前往內政部巡查時，針對該網站文字，再次提出調整意見。

行政院將漢族改為其餘人口，學者認為，把占比較大的部分變成其他，可能造成理解謬誤。...
行政院將漢族改為其餘人口，學者認為，把占比較大的部分變成其他，可能造成理解謬誤。圖為花蓮光復鄉馬太鞍部落豐年。（圖／光復鄉公所提供）

賴清德 種族歧視 原住民

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