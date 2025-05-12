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新聞評論／不得已的「賴十七條」 入北卻無法脫中

聯合報社論
賴清德總統（圖上右）11日出席「2025年佛誕浴佛．孝親感恩祈福會」儀式，祈願國泰民安。前總統馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等均出席祈福。（記者曾吉松／攝影）
賴清德總統（圖上右）11日出席「2025年佛誕浴佛．孝親感恩祈福會」儀式，祈願國泰民安。前總統馬英九、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等均出席祈福。（記者曾吉松／攝影）

五二○就職周年前夕，賴清德總統接受財訊專訪，首度為重新定義中國大陸及發布「賴十七條」辯護稱，中國大陸對台統戰滲透愈來愈嚴重，不得已也不得不將中國大陸定位為境外敵對勢力。賴清德也澄清說，「脫中入北」是學者針對美國對等關稅提出的策略；他的國家產業發展政策，是立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界，「布局全球，當然有包括中國在裡面」。不得已的「賴十七條」與無法脫中的「入北」，很弔詭地成為賴清德執政周年兩岸政策的主軸。

賴清德上任以來，兩岸情勢與敵意螺旋升高。中共連續對台軍演，當然負有直接責任。不過，連美國都曾釋放「疑賴論」訊息，何況中共與民進黨本無互信，對「務實台獨工作者」更有疑慮。賴清德就職演說把中華民國憲法解釋成「新兩國論」憲法，強化「兩國互不隸屬」的定位，賴政府也透過各項政策、執法和論述深化這樣的定位，如何不為中共的強硬反制提供藉口？

賴清德稱「不得已也不得不」將中國大陸定位為境外敵對勢力；問題是，兩岸也曾有過和平繁榮的日子，如今人民卻看不到賴清德願意為兩岸情勢降溫的努力，更看不出他願意承擔國家領導人的避戰責任。

反而是賴清德宣布「賴十七條」的動機與時機，都遭質疑。在動機上，《華盛頓郵報》指賴清德是在向川普政府對中鷹派人士喊話，爭取支持；在時機上，《紐約時報》更指賴清德刻意選擇川習會前中國不願節外生枝的時候，北京對台報復的意圖將受到限制。賴清德將中國大陸定位為境外敵對勢力，也被質疑逾越憲法。尤其賴政府藉此連結擴大打擊「境內敵對勢力」，掃蕩殲滅在野黨的意圖，昭然若揭。蔡英文已被批評是民選獨裁，賴清德走向威權之路，更見肅殺。

賴清德對「脫中入北」的澄清，也耐人尋味。中研院學者吳介民在民進黨中常會上提出「脫中入北」，賴清德回應表示，他跟吳介民的想法比較接近，投資「脫中入北」這個過程是很正面的；他也強調，台灣應該利用每一次地緣政治經濟變動的時刻，來推動適合國家發展的方向。賴清德藉川普關稅戰契機帶台灣「脫中入北」的想法，非常明顯。甚至，賴清德紀念歐戰勝利80周年，在歐、美、俄與中國大陸爭奪二戰話語權的當下，或也可視為在論述上「脫中入北」的起點。

賴清德討論「脫中入北」後，行政院長卓榮泰下鄉宣講大罷免時就高聲響應，強調政府將繼續帶領大家「走向南向、走向美國、走向歐洲，脫離中國」。尷尬的是，卓榮泰才表明「台灣不走回頭路」，賴清德卻已回頭了。賴清德一方面撇清，指「脫中入北」是學者針對美國對等關稅提出的策略；一方面澄清，指「布局全球當然包括大陸」。這到底是卓榮泰盲目響應衝過頭，或者是賴清德緊急煞車踩太猛？

賴清德渴望「入北」，卻無法「脫中」。但他仍強調，台灣在美中對抗當中，沒有左右逢源的空間。賴清德沒有看到川普關稅政策促成的區域整合趨勢，也沒有看到日、韓、東協、歐盟推動與中國大陸合作的努力。

賴清德試圖對兩岸關係與國家方向再定位，但他的辯解無力、澄清蒼白，論述邏輯矛盾、理論現實扞格。賴清德讓兩岸關係走向「戰略清晰」，兩岸再無迴旋空間；但川普卻走回「戰略模糊」，不對保台表態。賴清德執政一年，兩岸緊張升高，難有回頭路，而台灣經貿除鎖進美國外，更恐在全球去美化趨勢下被邊緣化。

賴清德 川普 關稅

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