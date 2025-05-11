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綠黨團總召預告：至少31藍委被罷免 明年政黨比例不同

台灣新聞組／台北12日電
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全台大罷免二階連署進入尾聲，民進黨立法院黨團總召柯建銘11日說，至少有31席國民黨立委一定會被罷掉，若苗栗縣的國民黨立委邱鎮軍也達門檻，就會有32席。（本報資料照片）
全台大罷免二階連署進入尾聲，民進黨立法院黨團總召柯建銘11日說，至少有31席國民黨立委一定會被罷掉，若苗栗縣的國民黨立委邱鎮軍也達門檻，就會有32席。（本報資料照片）

罷免泛藍立委二階連署近尾聲，民進黨團總召柯建銘說，至少有31席國民黨立委一定會被罷掉，若苗栗縣的國民黨立委邱鎮軍也達門檻，就會有32席，大罷免絕對大成功，這是民意的反撲。

全台大罷免二階連署，泛藍立委已進入最後收件階段。其中，罷免國民黨新竹縣立委徐欣瑩團隊10日到新竹縣選委會送交第2階段連署書，經統計為1萬9521份，未達門檻。

柯建銘說，除了國民黨立委徐欣瑩、謝衣鳯、邱鎮軍及無黨籍立委陳超明等人比較困難，但邱鎮軍也有可能被罷免，明天最後一批會送連署書，就看邱鎮軍會不會過門檻，沒過就31席、過就32席。

此外，立院上周三讀「紀念日及節日實施條例」引發討論，由於民進黨立委在表決時投反對票，外界憂心行政院可能提覆議。國民黨立委許宇甄昨表示，行政院長卓榮泰應出面講清楚是否提覆議，網路已流傳大罷免成功後就會修法沒收新增的國定假日，賴清德總統也不應神隱。

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨回應，紀念日條例「講起來應該也沒什麼違憲」，這只是政策選擇，行政院也不急著覆議，「明年政治環境、立法院政黨比例，就不一樣了」；他不相信這些藍白立委明年都還存在，盼大家冷靜思考，面對該法律案。

立法院國民黨、民眾黨立法院黨團本會期力推「還假於民」，日前三讀通過國民黨團、民眾黨團「4+1」版本的紀念日及節日實施條例，今年起新增5天假。不過，民進黨立委全體投下反對票，引發討論。

國民黨立委許宇甄質疑，民進黨從委員會審查到院會表決一路杯葛反對，這次行政院是否提出覆議？此事關乎勞工休假權益，卓榮泰應出面講清楚。許宇甄說，全國1100萬勞工朋友都在問，若未來民進黨有機會拿到國會主導權，是否會再像2016年和2018年一樣修法砍掉國定假日，身兼民進黨主席的總統賴清德不要躲起來不說話。

行政院迄今未就紀念日條例是否提覆議做出回應。但人事總處表示，將重新修訂今年下半年度行事曆，納入年底前新增的教師節、光復節及行憲紀念日等三天假；至於明年假日如何調整放假，將再蒐集意見，於明年辦公日曆表公告。

立法院日前三讀通過新增小年夜、教師節、台灣光復節、行憲紀念日及勞動節都是「全國放假」。國民黨立委還將提案，修改特休假制度，讓勞工入職三個月就可享有特休假。民眾黨主席黃國昌昨表示，藍白都有提出相關方案，希望等增加國定假日實施上路後，再進一步研商。

黃國昌說，台灣勞工工時過長是不爭的事實，民進黨政府從2016至今，一再聲稱要降低勞工工作時數，但從現實數據來看，是徹底打臉自身所提出的勞工政策。

他表示，國定假日修法通過後，後續不管是國民黨立委所提出的特休假增加，或民眾黨團提出的希望強化家庭照顧假，讓家中有子女、長輩，需要照顧陪伴的勞工，能夠有休假機會，就等國定假日增加實施上路後，再來研商會比較理性。

許宇甄批評，這次修法原本還有4位民進黨立委也提版本，但最後在民進黨團要求下紛紛撤案，無視民意，野蠻至極。法案在內政委員會審查時，民進黨立委不僅拖延審查，還提案反對通過初審；朝野協商時，在野黨要求行政機關提出對案版本，他們就是不搭理；前天在院會表決時，民進黨全體立委再次無視勞工休假權益，集體一路反對到底，民進黨漠視勞權的嘴臉令人作嘔。

國民黨立委林沛祥指出，行政院及民進黨團明明沒提出任何「還假於民」版本，卻大言不慚撒謊「有提出版本，但在協商時不被接受」，被發現後卻又說「不用提案也可以修法通過」，這真是考驗國人的智慧，有這樣撒謊的執政黨，不只是台灣民主的悲哀，也是全球民主國家裡面難得的笑話。

民進黨 國民黨 罷免

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