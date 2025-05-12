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核3廠2號機周六停機除役 在野黨搶修「核管法」

台灣新聞組／台北12日電
國民黨立委謝龍介表示，台灣能源非常緊張，國民黨團希望讓法令走在前面，不能「用愛發電，用心詐騙」。（本報資料照片）
國民黨立委謝龍介表示，台灣能源非常緊張，國民黨團希望讓法令走在前面，不能「用愛發電，用心詐騙」。（本報資料照片）

「非核家園」倒數，核3廠2號機將在周六停機除役，在野黨預計搶在除役前通過「核管法」修法。國民黨立法院黨團表示，今天將再協商，創造更多對話空間，若仍不行，將於明天表決。民進黨團則說，眾多問題尚未解決前，強推公投或修法，都將反制。

行政院發言人李慧芝稱，核3廠二號機除役後，接續的電源供應已有安排，以今年為例，預計將有大潭7號機、興達新燃氣1、2號機、台中新燃氣1號機等新建燃氣機組共481.3萬瓩，遠大於核3廠2號機除役的95.1萬瓩，足夠支撐產業及因應AI高科技發展所需電量。

不過，蔡政府原訂2025年再生能源占比20%將跳票、延後；依經濟部檢討，預計於明年11月起再生能源發電占比可達20%。

台電曾估算，隨著核2、核3廠陸續除役，須改以其他發電替代，以當年平均售電價扣掉核電發電成本，推估2022年因核電除役多支出50億元發電成本、2023年影響143億元，2024年影響273億元；到了今年，核3廠2號機僅發電29億度電，亦即有271億度核電須改以其他發電，推估核電除役對今年影響擴大至466億元。雖占台電整年營收逾8千億元僅6%，若核2、核3延役，對於今年全年還要虧500億元的台電，仍不無小補。

台電表示，核3廠2號機17日下午慢慢開始降載，晚上機組解聯，凌晨12時前發電降為零，進入停機狀態。核3廠2號機燃料棒移出爐心約需1到2周，移出後將先放在用過燃料池。

國民黨團則力拚核三廠走入歷史前，通過「核子反應器設施管制法」修法。國民黨立委謝龍介指出，現在台灣能源非常緊張，賴清德總統也曾講過必要時願重啟核電，國民黨團希望讓法令走在前面，國家不能付出大代價，不能「用愛發電，用心詐騙」。

民眾黨團副總召張啓楷表示，希望明天能夠順利完成修法，不過，重啟核電的權力還是在民進黨手上；民眾黨團也將持續推動核三延役公投。

民進黨團幹事長吳思瑤則質疑，核電延役應符合社會共識、核能安全、核廢料處置有解方；公投或修法都是片面地透過多數暴力復辟核電，民進黨團將予反制。

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