我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美貿易代表：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

冷眼集／立法程序是國會自治事項 大法官別撈過界

記者 鄭媁、林河名
聽新聞
test
0:00 /0:00
司法院正副院長懸缺半年，15席大法官不足7席，但民進黨立院黨團似不急著處理大法官人事案。（本報資料照片）
司法院正副院長懸缺半年，15席大法官不足7席，但民進黨立院黨團似不急著處理大法官人事案。（本報資料照片）

司法院正副院長懸缺半年，15席大法官不足7席。憲法法庭12日針對民進黨立院黨團聲請釋憲與暫時處分的「憲法訴訟法」舉行說明會，無疑牽動後續大法官人事審查及大罷免風向，開啟司法與政治攻防。

說明會雖未觸及憲訴法修法內容，而是釐清立法過程是否符合法定程序，但先不論憲法法庭能否在新法生效後，以立法程序瑕疵為由，討論憲訴法合憲性；在大罷免白熱化之際，大法官一舉一動，難免引起高度政治聯想。

更何況，先前針對國會改革釋憲案，憲法法庭在判決主文提及，「立法程序雖存有瑕疵，但整體難謂悖離憲法」。如今綠營再拿立法過程告狀，顯然是要藉此推翻立法院長韓國瑜落槌的議案。

立法院朝野黨團上周原要協商「司法院人事同意權審議時程」，但民進黨團總召柯建銘「滿血回歸」後，再度與藍白唇槍舌戰，就是不進入實質議程；現在看來，就是不著急處理大法官人事案。

對藍白陣營而言，憲訴法若持續卡關，大法官審查自無時程的壓力；一旦憲法法庭有了動作，大法官人事同意權審查的立場將被用放大鏡檢視，若二度否決大法官提名，是否會有「阻擋體制運作」的社會觀感，為綠營側翼操增添大罷免柴火？可見處處皆是政治。

只是，「先程序，後實質」雖是司法審理各類訴訟案件的原則，但大法官別忘了，釋字第342號解釋文曾提到，「法律案經立法院移送總統公布者，曾否踐行其議事應遵循之程序，除明顯牴觸憲法者外，乃其內部事項，屬於議會依自律原則應自行認定之範圍，並非釋憲機關審查之對象。」大法官不但不應撈過界，直接干涉國會自治事項；況依大法官現有人數，若要「實質認定」立法瑕疵，恐怕也有違反憲訴法新法的疑慮。這也難怪，藍白要提醒大法官莫當「民主太上皇」了。

大法官 罷免 民進黨

上一則

「漢人」被消失 謝龍介批賴清德嚮往大和民族 學者斥：為去中

下一則

柯建銘預告至少31位藍委被罷免 新增5天假不急提覆議

延伸閱讀

打擊無證客 川普政府擬暫停憲法賦予「人身保護令」

打擊無證客 川普政府擬暫停憲法賦予「人身保護令」
大罷免撕裂社會 呂秀蓮：當家應善待在野

大罷免撕裂社會 呂秀蓮：當家應善待在野
憲法訴訟法釋憲說明會12日登場 柯建銘、黃國昌再交鋒

憲法訴訟法釋憲說明會12日登場 柯建銘、黃國昌再交鋒
立法院法制局前局長：立法裁量、表決 非違憲審查範圍

立法院法制局前局長：立法裁量、表決 非違憲審查範圍

熱門新聞

金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
桃園18歲詹姓女高中生今天到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)

前3名成績入學 桃園18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死

2025-05-10 10:41
台中市鄭姓老翁一家三口4月30日被警消發現，陳屍在房間內，鑑識人員入屋採證釐清死因。(記者陳宏睿／攝影)

疑遭詐數百萬釀悲劇 男穿紅衣褲死意堅 1家3口共赴黃泉

2025-05-01 02:26

超人氣

更多 >
S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查