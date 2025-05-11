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挑小的講？環境部長空汙「占比說」 桃園副市長批選擇性揭露

記者陳俊智、葉冠妤／台北11日電
環境部長彭啓明稱火力發電汙染僅占2.3％空汙，桃園市副市長蘇俊賓懷疑說法，認為數據有必要釐清，才能讓民眾判斷。圖為中油第三座天然氣接收站專區。（本報資料照片）
環境部長彭啓明稱火力發電汙染僅占2.3％空汙，桃園市副市長蘇俊賓懷疑說法，認為數據有必要釐清，才能讓民眾判斷。圖為中油第三座天然氣接收站專區。（本報資料照片）

環境部長彭啓明日前接受廣播節目專訪，提到火力發電對空氣品質影響不大，台灣境內的空汙來源，電力業占比僅2.3％；對此，有環工背景的桃園市副市長蘇俊賓昨在臉書發文，質疑數據不能只挑小的講，也不應該用全國平均概念看待，「選擇性的揭露」會造成嚴重誤導。

彭啓明在節目被問到，核三廠二號機將於17日停機除役，屆時火力發電占比達84%，是否影響空品？彭說，台灣空品已改善很多，火力發電由煤轉氣後排碳量顯著改善，另依據環境部數據，台灣空汙來源主要是境外傳輸占46.6%，境內空汙來自交通的占比12.2%、工業10.7%，電力業占比只有2.3％，且主要是因燃煤的火力發電而生。

蘇俊賓指出，會影響人體的空汙有很多種，包含TSP（總懸浮微粒）、PM10(10微米懸浮顆粒）、PM2.5（2.5微米懸浮顆粒）、NOx（氮氧化物）和SOx（硫氧化物），前三者是常見判斷空汙指標，後兩者是酸雨主要來源，且會影響眼睛、呼吸道，甚至誘發哮喘等呼吸道疾病。

蘇俊賓也說，最新台灣汙染源排放清冊（基準年為2021年）全國電力業（燃燒）相關排放占全國排放的比率為TSP排放1496噸（占全部0.5%）、PM10排放1102噸（占1%）、PM2.5排放931噸（占2.61%）、NOx 排放39666噸（占16.5%） 和SOx排放20281噸（占40.4%），數據與部長有些不同，最接近的是PM2.5，推測或許彭部長所指的空汙來源是PM2.5。

蘇俊賓表示，實際上「空汙不只PM2.5這一項」。從NOx和SOx觀察，火力發電占全體汙染比率16.5%與40.4%，「我們不能只挑小的講，而忽略影響比較大的汙染項目啊」，因此造成民眾誤判火力發電對人體影響甚小，對民眾不公平。NOx和SOx都是非常重要空氣汙染項目，怎可能被忽視？選擇性的揭露，會造成嚴重誤導。

蘇俊賓強調，台灣的空汙因法規趨嚴及中央的政策指引，部分汙染項目有在收斂，但如果強調火力發電廠對環境的衝擊影響不大，甚至是2%點多的比率，那就很不適合。

蘇俊賓也認為，火力發電廠對所在區域的環境衝擊也該被呈現，「距離越近、衝擊越大」。

蘇俊賓表示，空汙無法用全國平均的概念來看待，舉例大潭電廠的空品與玉山、阿里山的空氣品質相加再平均，並無意義。

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