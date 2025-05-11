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憲法訴訟法釋憲說明會12日登場 柯建銘、黃國昌再交鋒

記者王宏舜／台北11日電
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憲法訴訟法釋憲說明會12日登場，民進黨團總召柯建銘（左）和民眾黨團總召黃國昌（右）將再度交鋒。（本報資料照片）
憲法訴訟法釋憲說明會12日登場，民進黨團總召柯建銘（左）和民眾黨團總召黃國昌（右）將再度交鋒。（本報資料照片）

國民黨、民眾黨聯手修憲法訴訟法，行政院提覆議案遭立法院否決，民進黨立法院黨團1月15日聲請法規範憲法審查與暫時處分，賴清德總統公告後，總召柯建銘等51人23日再向憲法法庭遞交「暫時處分裁定陳情書」。憲法法庭5月12日將舉行說明會，釐清立法院於三讀程序中是否符合法定程序規定，但未觸及憲訴法修法內容。

周一說明會，聲請人方由柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱代表，將對上代表「關係機關」立法院的吳宗憲、翁曉玲、黃國昌，特別的是專家學者部分，邀請的是從立法院法制局長退休的教授羅傳賢，諮詢實務運作。這場說明會要討論的，不像是法律問題，而是議事規則。

憲法法庭未決定是否受理釋憲案，說明會的目的在聽取相關機關和聲請人意見。而說明會也不像言詞辯論須在終結後三個月內宣判，未明定開完說明會就必須決定受理與否。

憲法法庭所整理的十項爭點，除首要釐清三讀程序中，是否有達四分之一的立委（29人以上）未贊成該議案，以及最後一項討論立法院針對行政院所提覆議案的表決，是否屬於原來法律案立法程序、三讀程序或最終決定之一部分外，其他八項均圍繞立法院三讀程序的正當性與運作方式。

例如立法院議事慣例，在何種情況下可以是立法程序規範？主席宣布法律案修正通過之決議前，是主席應主動徵詢在場的立委有無異議，讓他們有機會表示反對，還是由在場立委主動提議全案付表決，主席才有義務將全案付表決？三讀程序可否採「無異議通過決議」？若可，主席要怎麼確認在場立委無異議？

憲訴法當時由主席宣示修正條文通過，大法官欲了解立法院議事慣例等依據為何？運作模式何時形成？是否曾有爭議？是否牴觸立法院職權行使法規定？也就是第三讀會，在場者對文字修正無異議也沒有其他表示時，主席即宣布議案通過，是否違反應將議案全案付表決規定？

三讀程序有無依法為之，攸關判斷憲訴法第49條聲請要件是否符合，也就是聲請立委是否在最終程序「未為贊成」。

柯建銘 黃國昌 賴清德

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