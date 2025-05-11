藍將提修法調高勞工特休 「還錢於民」本周推

國民黨主席朱立倫（中）強調，還假於民是民眾心聲。圖為他10日冒雨前往台北市中正區，替罷免民進黨立委吳沛憶團體、志工加油打氣。（圖／國民黨提供）

立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」修正案，全國可增加5天休假。國民黨 立委牛煦庭、廖偉翔、謝龍介等16名委員後續將提案修「勞動基準法第38條」，增加勞工特休，若修法成功，在職滿3個月即可享有3天特休，優於現行法規最低需在職滿6個月才能有3天特休的規定。

本報系聯合報報導，牛煦庭表示，他們的提案是勞基法修法，主導權不在立法院內政委員會，要看看立法院衛環委員會同仁的安排，他認為可以觀察國定假日法案上路後的效果，收集些資料後再來討論。而廖偉翔也說，一步一步來。

國民黨主席朱立倫 昨表示，這周立法院也將審查攸關「還錢於民」的特別條例草案，國民黨會全力推動重大民生法案。朱立倫說，還假於民本來就是把屬於勞工的假日，一部分還給勞工，同時，對於國內觀光旅遊、商業都能促進，也能促進經濟發展，所以國民黨會全力以赴。

朱立倫強調，還假於民是民眾心聲，國民黨做的民調超過6成以上民眾支持，民進黨卻堅持反對到底、杯葛到底，所以他才會說行政院長卓榮泰要覆議就覆議，賴清德 總統要搞釋憲就釋憲，他們一定會堅持還假於民。

台北中國時報報導，朱立倫表示，還假只是第一步，國民黨接下來還將推動特別條例，面對貿易戰與關稅危機，要讓政府的預算真正投入產業與人民。「還錢於民」與普發現金1萬元是國民黨既定主張，將持續爭取補助金落實於全民與中小企業，協助家庭度過困境。