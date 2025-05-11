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新聞評論／台海危機示警 賴政府卻深信罷免救台灣

聯合報社論
賴政府以為剷除政敵就能天下無敵。圖為罷團租用燈箱車擴大宣傳大罷免。 （本報資料照片）
賴政府以為剷除政敵就能天下無敵。圖為罷團租用燈箱車擴大宣傳大罷免。 （本報資料照片）

英國「經濟學人」近日報導「一場有關台灣的超級強權危機即將到來」，直指賴政府反中措施適得其反，加劇社會撕裂，惡化台海局勢。美國「外交政策」雜誌專文也要求「川普應管管台灣」，別讓賴清德總統不斷強調台灣主權獨立的言行，增加北京動武風險。美國印太司令帕帕羅更語出驚人說，中國大陸對台軍演情勢快速沸騰，讓他夜不能寐。外部政經安全形勢險峻，賴政府卻深信「罷免救台灣」，以為剷除政敵就能天下無敵，口喊「抗中保台」，卻讓台灣陷入險境。

地緣政治迫使台海急遽升溫，兵凶戰危程度早非「溫水煮青蛙」，綠營仍像政治白蓮教，以為口喊咒語就可以神功護體。民進黨一心一意大罷免，以少數民意貪婪攫取權力最大化。賴政府是裝睡的人叫不醒，美國印太司令卻憂心到無法入睡。

「經濟學人」一針見血，點出台灣政局陷入極化與自滿的政治僵局，無法準備台灣可能爆發的危機。如果美國保台的承諾動搖，台灣恐失去抵抗的決心；台灣若不準備自衛，美國也不太可能伸援。川普為了避免核武衝突，可能選擇讓步北京，台灣恐「無血開城」，落入中國大陸的勢力範圍，對亞太戰略平衡與民主體制構成巨大衝擊。

英國「金融時報」則報導，解放軍大幅升高軍事活動強度，演練範圍包括奪取台灣離島地區、實施海上封鎖或直接攻擊本島的準備，帕帕羅上任美國印太司令一年以來，解放軍演習深度及廣度變化的速度呈現非線性變化，在他的三年任期內，有可能遇到美軍因台灣而和大陸對戰的情況。

台灣正面臨內外雙重危機，府院黨都養共諜，國安會秘書長吳釗燮任外長時也被滲透，他卻高傲二度拒絕赴立院備詢；執政黨念茲在茲只有大罷免，全力追殺在野黨，少數政權被大罷免膨脹成好像已經再度全面執政，但缺乏社會高度支持，政權彈指可破。

民進黨試圖將反中和罷免畫上等號，司法東廠系統性霸凌反對陣營，檢調對民進黨的死亡連署視而不見，卻大張旗鼓誅殺國民黨，還將在野黨導向組織犯罪，法律彷彿是民進黨說了才算。台灣內部高度對立，民進黨不斷抹紅，摧毀台灣的民主自由與法治摧毀底誰才是「中共同路人」？

立法院民進黨團總召柯建銘曾公開宣布，大罷免最後拍板決策者是賴總統；民進黨發言人卓冠廷日前「洩漏天機」，透露賴清德曾下令要求罷藍委二階連署全部要通過。盡管黨中央淡化否認，強調只是「從旁全力協助」，但全台大罷免如火如荼，檢調兵分多路配合搜索藍營。台中市長盧秀燕重批，選委會和戶政機關才能查個資，中央利用司法調查和羈押罷免團體，「太過分了！」若說國家機器沒有助攻，三歲小孩也不相信。

賴總統3月國安談話已定調，視中國大陸為境外敵對勢力，研擬修正加嚴版國安法；近日還說中國大陸對台統戰滲透愈來愈嚴重，不得已也不得不將其定位為境外敵對勢力。但「綠色恐怖」步步進逼，連民進黨基層也憂心誤踩紅線，甚至殃及百姓；許多人擔心，會不會被隨便拿個理由，突然就找上門。

賴清德的威權手段將為台灣民主敲響警鐘，民進黨的反中策略與大罷免攻勢，嚴重撕裂社會信賴。賴政權在虛胖的少數民意推擁下走向獨裁，導致內部分裂、外部衝突，讓台灣陷入危險邊緣。人類歷史證明，獨裁沒有好下場。賴清德若想透過大罷免謀取獨裁統治，不要忘記歷史斑斑教訓，「當你凝視著深淵，深淵也凝視著你」。

罷免 民進黨 賴清德

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