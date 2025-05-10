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聲援朱立倫納粹 洪秀柱嗆干涉內政：台灣非歐洲次殖民地

記者王千豪／台北10日電
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國民黨主席朱立倫以希特勒類比賴清德總統近期作為，被德國在台協會、以色列駐台辦事處等駐台單位譴責。國民黨前主席洪秀柱今聲援朱立倫，指台灣不是歐洲的次殖民地，更不須任何「民主導師」來教我們怎麼運作民主。(本報資料照片)
國民黨主席朱立倫以希特勒類比賴清德總統近期作為，被德國在台協會、以色列駐台辦事處等駐台單位譴責。國民黨前主席洪秀柱今聲援朱立倫，指台灣不是歐洲的次殖民地，更不須任何「民主導師」來教我們怎麼運作民主。(本報資料照片)

國民黨主席朱立倫以希特勒類比賴清德總統近期作為，被德國在台協會、以色列駐台辦事處等駐台單位譴責。國民黨前主席洪秀柱今天聲援朱立倫，指台灣不是歐洲的次殖民地，更不須任何「民主導師」來教我們怎麼運作民主，台灣應拒絕外部殖民心態干涉內政。

洪秀柱表示，近日德國在台協會與部分歐洲駐台單位對借鏡納粹歷史發表譴責，聲稱這種類比「不恰當、缺乏歷史敏感度」，甚至主張「今天的台灣絕不能與納粹暴政相比」。這樣的發言，已非單純關切民主價值，而是赤裸裸地展現出西方根深蒂固的次殖民心態，一種把台灣視為教化對象的態度，自認可站在道德高地，對台灣的政治現實與歷史理解指指點點。

洪秀柱說，她深知在民進黨打壓下，國民黨處境的辛苦與險惡，因此她要站出來說幾句話。當民進黨政府以行政優勢封殺異議，透過操作罷免、司法追殺、輿論抹黑等手段打壓反對聲音，在野黨對賴清德總統的批評，是就事論事，只是剛好而已。

洪秀柱指出，德國在台協會口口聲聲強調納粹歷史「不可輕用」，但他們提出歷史警示，恰恰是對這段歷史最嚴肅、最負責的對待。希特勒於1933年掌權後，首先通過「授權法」，架空國會監督權，隨後清算社民黨與共產黨、壓制新聞與反對言論，建立秘密警察，對異議分子進行司法迫害與寒蟬效應。

洪秀柱認為，這些手段與民進黨政府今日對在野黨的對待，在模式與邏輯上驚人雷同，不是因台灣已是納粹，而是某些權力邏輯正朝極權方向蠶食前進，所以借鏡納粹歷史，不是輕視，而是警告。

她說，他們尊重歷史創傷的重量，也尊重歷史教育的使命，正因如此，歷史不能被「神聖化」到只能封存紀念、不能借鑑預警。

洪秀柱喊話德國等歐洲駐台單位說，若真誠關心民主，應將目光放在今日台灣民主的實質危機，包括一黨獨大、輿論操控、司法介入政治、國會制衡失靈。若這些問題在德國發生，這些協會難道會選擇噤聲？國民黨指出這些問題，正是捍衛人民不被體制綁架的最後防線。

洪秀柱強調，台灣不是歐洲的次殖民地，更不須任何「民主導師」來教台灣怎麼運作民主，「我們的抗爭、我們的警惕，源於對自由與制度的珍視」。

她奉勸這些外國駐台單位，尊重歷史，也尊重現實，更尊重這片土地上人民真實而痛切的民主經驗。歷史不是你們壟斷的教材，而是全人類共同記憶的鏡子。

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