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男砸苗栗罷團車4天火速起訴 檢求重刑、褫奪公權

記者胡蓬生、曾健祐／苗栗10日電
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公民團體「苗栗國罷免立委連線」車輛被砸損一案，苗栗地檢署火速偵查終結提起公訴，請求法院從重量刑，並宣告褫奪公權。（本報資料照片）
公民團體「苗栗國罷免立委連線」車輛被砸損一案，苗栗地檢署火速偵查終結提起公訴，請求法院從重量刑，並宣告褫奪公權。（本報資料照片）

邱姓男子5日在苗栗苑裡將公民團體「苗栗國罷免立委連線」的車輛砸損，警方查獲後移送檢方偵辦。苗栗地檢署昨偵查終結提起公訴，請求法院從重量刑，並宣告褫奪公權。檢方在短短4天內火速偵結，引發地方政壇關注。另昨有男子在罷免連署站外「燒胎」製造煙霧，苗檢也表示，立即指派檢察官偵辦。

法界認為，檢察官四天火速偵結起訴，速度確實非常快，檢方雖請求從重量刑，法官會依據事證判斷，檢方宣示、警告意味濃厚；類似選舉或罷免暴力的案件，是否火速偵辦或求處重刑？主要還是看檢方態度。

檢方指出，5日發生懸掛罷免宣傳旗幟的車輛，遭人以暴力敲擊毀損，地檢署得悉立即分案，由檢察官黃棋安偵辦，當日即訊問邱姓被告，盡速調查相關事證後，認定邱姓被告涉犯公職人員選舉罷免法相關規定，且事證明確，依法提起公訴。

苗栗地檢署強調，罷免制度是法律所定的公民政治權利，勿因立場不同，以強暴、脅迫或其他非法手段，妨害他人為罷免案的連署等活動；任何意圖干擾民主程序、破壞公共秩序的行為均屬違法，檢方絕不寬貸，依法從速嚴正偵辦，從嚴究責，保障選舉罷免制度的公正與人民參與公共事務的權利。

另外昨上午9時許，徐姓男子在苗栗市日新街1處設有罷免連署站的咖啡店前，「燒胎」製造大量嗆人的煙霧，且疑有出言「嗆聲」行為， 附近店家紛紛關閉門窗，人車也閃避。

苗栗警分局網路巡邏發現，迅速追查出徐男，詢問後依公共危險、恐嚇等罪嫌移送檢方偵辦。

檢方表示，此案仍在偵查中，但地檢十分重視，已立即指派檢察官指揮偵辦，希望儘速查明案情，並認為有適度公開說明的必要，至於偵辦細節和內容不便透露。

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