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國民黨兩公投若荒誕 民進黨何需祭人海戰術杯葛？

記者 王千豪
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民進黨立委9日一早進入議場，並大量登記發言。（取自民進黨立院黨團臉書）
民進黨立委9日一早進入議場，並大量登記發言。（取自民進黨立院黨團臉書）

立法院會9日處理國民黨立委所提的反戒嚴與反廢死兩公投案，民進黨立院黨團破曉出擊，一早前往排隊發言，準備冗長發言拖延議事。但若國民黨提出的兩公投案真的如此荒謬，為何不直接讓其通過，用最真實的民意打臉國民黨呢？還是雙少數的民進黨政府早已沒勇氣面對最真實的聲音？

國民黨推出兩公投案，行政院長卓榮泰以兩隻不存在的黑貓回應，民進黨團幹事長吳思瑤也批，國家不會廢除死刑，所有操作廢死都是政治意圖，非常沒良知。9日7時一到，民進黨排排隊登記發言，民進黨團還在臉書發文稱，為了阻止國民黨和民眾黨，民進黨51戰隊的委員們，準備開啟院會與藍白的苦戰。

試問，如果兩公投案真的如此不堪，民進黨在怕什麼？為何不直接讓兩公投案送出立法院，「用更大的民主來解決」呢？若是不想罷免投票日綁公投投票日，從過去中選會主委李進勇的幾次發言中就可看出端倪，強調罷免每案的成案時間有落差，最後投票時間目前還說不準，就知道還有操作空間。

況且，近期多項民調顯示，社會對於反廢死有高度共識，一旦公投過了，雖然民進黨強調台灣並未廢死，但仍勢必會衝擊民進黨向來所信奉的政治信仰。在反戒嚴部分，先前南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴後，民進黨團在社群平台上發文支持，遭質疑是在挺戒嚴，盡管事後多次強調，絕對不走回頭路，但從近來對在野動用超乎一般認知的司法手段，怎能讓民眾消除疑慮。

也就是因為民進黨過去的價值手段，讓國民黨在廢死、戒嚴的爭議上有了作文章操作公投的空間，但若這二項公投真若民進黨所說得如此荒誕，何不讓全民來打國民黨的臉，變成大罷免的助力；反之，若因杯葛議事讓包含「還假於民」在內的法案也受到延宕，或許能趁了大老闆們的意，卻失了廣大勞工的心。

民進黨 公投 國民黨

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