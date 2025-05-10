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朱立倫「希特勒說」延燒 蔣萬安譏綠雙標

台灣新聞組／台北10日電
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台北市長蔣萬安9日在北市議會直言朱立倫「希特勒說」不恰當，但民進黨政治人物也應被同樣標準檢視。（記者林俊良／攝影）
台北市長蔣萬安9日在北市議會直言朱立倫「希特勒說」不恰當，但民進黨政治人物也應被同樣標準檢視。（記者林俊良／攝影）

國民黨主席朱立倫以希特勒比喻賴清德總統，德國在台協會稱對朱言行感到深切的失望與憂慮。北市民進黨議員昨輪番質詢市長蔣萬安，蔣直言「我認為並不恰當」，但他也質疑過去高雄市長陳其邁、民進黨立委王義川也講過類似的言論，綠營當時都沒異議。

朱立倫表示，他本意是指賴清德若持續消滅在野黨、走向獨裁，就有這樣的疑慮。他說，希特勒、法西斯納粹是人類史上最凶殘的獨裁者、侵略者，譴責立場不變。但用這個名詞形容某些獨裁者或侵略者的行為，美國正副總統川普與范斯、到陳其邁都用過。

國民黨立委謝龍介聲援朱立倫，指民進黨挾國家公器，出口轉內銷，想要擴大追殺效果，國民黨已打赤腳，沒有什麼好怕的。

「希特勒說」昨延燒到北市議會，民進黨議員議員昨質詢輪番進攻。民進黨議員林亮君問蔣萬安，北市在歐洲有五個姐妹市，過去都曾被納粹占領，日後若被問到該怎麼回答？林亮君指出，市長一直說不分藍綠，但有沒有踩到紅線，不是誰說了算，使用納粹符號、希特勒類比政治事件，全世界只有德國、以色列說了算。

蔣萬安反問高雄市長陳其邁也曾以希特勒罵前行政院長江宜樺，「妳覺得陳市長的言論如何？恰當還不恰當？你又不敢講。」他強調，檢視言論要不分藍綠，要檢視朱立倫的言論，講過類似言論的陳其邁、王義川也要檢視，要有一致的標準。

民進黨議員洪健益指出，朱立倫日前的發言踐踏國際道德底線，言論遭到國際齊聲撻伐。他追問蔣萬安，朱的言論是否恰當？是不是應該要道歉？對此蔣萬安表示他尊重歷史事實，也支持反省跟檢討。洪健益再次追問，朱立倫這樣的言論是否恰當？蔣萬安則坦言「並不恰當」，但外界對於不同政黨的政治人物，也應該要有同樣的檢驗標準。

新北市長侯友宜表示，歷史事件的傷痛與教訓要永遠記得，言論要接受檢驗，不同的聲音要互相尊重，但不希望國內外政治影響賽事。

朱立倫 蔣萬安 民進黨

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