「對外跪拜、對內砍殺」 朱立倫再轟賴清德獨裁

國民黨主席朱立倫9日再批賴清德總統是獨裁者，用司法打壓在野黨，「辦藍不辦綠」。（記者潘俊宏／攝影）

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨 基隆市議員偽造文書案，國民黨 市黨部前主委吳國勝被羈押，黨中央昨任命同遭連署罷免的藍委林沛祥接任。黨主席朱立倫說，賴清德總統對外只會跪、只會拜、只會送；對內不斷地殺、不斷地砍、不斷地關押，這就是獨裁者賴清德。

本報系聯合報報導，原本獲30萬元（台幣，下同，約9950美元）交保的吳國勝，被控交保期間與未曝光的共犯、證人接觸，違反法官裁定禁止接見、通信及受授物件規定，加上共犯指證吳為主導者，前晚被羈押。截至昨天有4人被羈押、9人交保。

朱立倫昨出席林沛祥布達時痛批賴清德總統是獨裁者，用司法打壓在野黨，國民黨各地黨部「辦藍不辦綠」，基隆也是一樣，就是要恐嚇、消滅在野黨。

「我要幫民眾黨柯前主席講一些話」，朱立倫說，柯文哲被關押八個多月，現在仍無具體事證，還圍繞著政治獻金是不是賄款，過去有這樣的情況嗎？這樣的態度民眾可以接受嗎？

檢調曾透露本案「不排除往上發展」；民進黨市議員鄭文婷昨天揭露市長謝國樑曾參加2月市黨部舉行的「以罷制罷」會議，質疑謝下「指導棋」。謝國樑坦承曾列席，他說如果司法單位要問，會說明清楚。

檢調偵辦罷免立委連署偽造案，台南地檢署日前依偽造文書等罪起訴台南市黨部副主委莊占魁等11人。身兼南市黨部主委的國民黨立委謝龍介表示，民進黨是否隱藏了一個大陰謀，要把國民黨逼到是一個破壞顛覆民主秩序的政黨，最後就符合憲法上的解散政黨，解散政黨是民進黨的終極手段。

民進黨發言人吳崢表示，國民黨違法事件頻傳，不知悔改，國民黨主席朱立倫要負最大責任。

此外，台北地檢署追查立委傅崐萁競選小物案，調查戰天下公司競選小物來源是否為陸方無償提供，傅崐萁管家李慶隆被約談後即失聯，北檢本月2日發布通緝，李慶隆昨天前往調查局北機站主動投案，北檢訊後命李100萬交保，限制住居並實施電子腳環監控。

台北中國時報報導，雖然國民黨地方黨部因罷免連署接連遭偵辦，國民黨台南市議員王家貞9日發表聲明，強調面對來自執政黨的壓力與挑釁，不會退縮；國民黨宜蘭縣黨部也接手繼續推動罷免綠委陳俊宇，以5萬份連署為目標。