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新聞評論／紀念歐戰勝利 賴清德示範如何扭曲中華民國歷史

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外交部8日舉辦「歐戰勝利80周年紀念茶會」，賴清德總統致詞表示，此時此刻紀念歐戰勝利，有三個極為重要的意義。（記者林伯東／攝影）
外交部8日舉辦「歐戰勝利80周年紀念茶會」，賴清德總統致詞表示，此時此刻紀念歐戰勝利，有三個極為重要的意義。（記者林伯東／攝影）

歐戰勝利80周年，賴政府特別舉辦紀念茶會。紀念活動「集結」了17個國家及歐盟的代表，賴清德總統致辭指出紀念歐戰勝利的3個重要意義：團結、民主、反侵略。台灣突然紀念起歐戰勝利，許多人找不到戰場。但既然賴清德要與習近平爭奪二戰話語權，就不能不談談那些賴清德遺忘的事。

首先，賴清德強調這是台灣首次紀念歐戰，但中華民國不是第一次慶祝歐戰勝利。80年前的5月12日，國民政府主席蔣中正主持同盟國歐戰勝利酒會，迄今國史館仍典藏蔣中正致詞與舉杯等照片。蔣中正以同盟國身分慶祝歐戰勝利，台灣當時還在日本殖民統治下，賴清德致辭忘了中華民國，身分成謎。

其次，賴清德強調，隨著同盟國把精力轉往太平洋戰場，3個月後太平洋戰場也宣告結束，歐戰勝利是這條漫漫長路結束的開始。但中華民國對日抗戰牽制了80萬日軍，使日軍無法完全投入太平洋戰場，阻其進占澳洲、印度，避免日本與德國會師。中華民國對同盟國最終勝利的貢獻，中華民國總統不應遺忘。

第三，賴清德強調，歐戰的勝利，也是人類展望戰後世界的起點。但賴清德更不能忘記，中華民國抗戰勝利，也是台灣結束日本帝國殖民統治的起點；如果沒有台灣光復，賴清德現在不會當總統，最多當總督。

第四，賴清德提到當年軸心國現在都成民主國家，享有和平與繁榮，得到世界的尊敬，證明自由民主才能帶來國家發展，尊重人性尊嚴才能受到敬重。但美國總統川普證明，民主會倒退，美國已得不到世界尊敬；韓國前總統尹錫悅也證明，混亂的民主會產生威權；賴清德更以自己的執政，證明威權的萌芽。

第五，賴清德還提醒，威權和侵略只會帶來殺戮、悲劇以及更多的不平等。這是事實。但賴清德不能忘記，不是只有威權會帶來不平等；今日賴清德推崇並追隨的民主國家，都是當年用不平等條約綑綁中國的列強。

重要的是，在列強面前，蔣中正不跪，中華民國不跪！中華民國堅持抗戰的毅力，贏得盟友尊重，廢除了百年桎梏的不平等條約，維護主權與尊嚴。如今在川普大帝面前，賴政府跪美舔美，台灣還有什麼平等與尊嚴？

出席紀念活動的歐洲經貿辦事處處長谷力哲表示，我們有責任確保歷史不再重演，並堅守歷史真相，這代表要對抗歷史事實遭到扭曲、修正主義以及將歷史作為政治操弄的行為。

賴清德則在歐戰結束後的80年，試圖解釋歷史傳達的意義，並強調當我們紀念歐戰帶來的和平，絕不能忘記歷史的教訓。但民進黨政府是選擇性忘記歷史、甚至剪裁歷史的慣犯；賴清德不久前也稱「蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，犯下滔天罪行」，親自示範如何扭曲中華民國歷史。

最後，賴清德向世界疾呼，珍視和平就不能坐視侵略！說得好！川普大帝不時威脅奪回巴拿馬運河、拿下格陵蘭島，甚至要把加拿大併為美國第51州；賴清德對於這種侵略的野心要不要說說話？（轉載自聯合報「重磅快評」）

賴清德 中華民國 川普

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