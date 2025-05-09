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新聞眼／賴清德高調蹭歐戰紀念日 又踢到川普鐵板？

記者 程嘉文
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外交部8日舉辦「歐戰勝利80周年紀念茶會」，賴清德總統致詞表示，此時此刻紀念歐戰勝利，有三個極為重要的意義。（記者林伯東／攝影）
外交部8日舉辦「歐戰勝利80周年紀念茶會」，賴清德總統致詞表示，此時此刻紀念歐戰勝利，有三個極為重要的意義。（記者林伯東／攝影）

出身建中、台大的賴清德總統，不愧是升學考試過關斬將的「學霸」級高材生，面對複雜兩岸關係與國內矛盾爭議，總會從Ｋ書記憶中，找到特別切入點。繼要求北京找俄國索討璦琿條約失土之後，如今則高調紀念納粹德國投降的紀念日。

這可能是1945年5月，國府主席蔣中正在重慶主持歐戰結束慶祝酒會後，80年來首度有亞洲國家政府與領袖，把德國投降當成紀念二次大戰重點，而非與自身命運實際相關的日本投降。

納粹德國敗亡，蘇軍民聯犧牲最慘重，如今俄國卻因入侵烏克蘭而遭歐美制裁，普亭政府紀念反侵略勝利，確實帶有諷刺性。習近平赴莫斯科參加紅場閱兵，也符合北京與美國明裡暗裡較勁的趨勢。賴總統國安團隊的盤算顯然是，藉宣揚歐戰搶搭反侵略列車，將自己與歐美綁在一起；話題放在遙遠的歐洲戰場，可避免觸及中華民國與台灣在二次大戰中的角色。

這種如意算盤不無道理，甚至前一晚德國在台協會重批國民黨主席朱立倫將賴政府比擬納粹，更讓綠營有「撿到槍」的意外之喜。然而在口惠之外，各國會對北京採取更明顯而直接的反制？可能公開宣示揚棄一中？答案很難令人樂觀。

賴總統剛在財訊雜誌專訪中強調，面對美中爭霸不能左右逢源，顯然認為向華府「一面倒」為理所當然。然而，昨天這場茶會，外交部安排十多國使節出席，為賴總統的宣示背書，但最重要的美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言卻缺席。

在此同時，美國川普總統又毫不客氣地宣稱：當初打敗德國解放歐洲，絕大多數都是美國的功勞。在美歐關係尷尬的當下，不免令人懷疑，台方是否重演此次美國總統就職前後，高調邀請多位前川普政府官員來台，卻沒考慮他們都已與老闆鬧翻：川普就算不發火，至少不會感到欣慰。

德國 納粹 川普

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