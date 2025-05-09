朱亞虎認牽線 推測柯文哲、沈慶京見面討論京華城

台北地方法院審理京華城案，8日傳鼎越開發前董事長朱亞虎，朱稱自己行賄柯是「司馬昭之心」，昭然若揭。（記者余承翰／攝影）

台北地方法院昨開庭審理民眾黨 前主席柯文哲 涉京華城案，傳喚鼎越開發前董座朱亞虎作證。朱證稱，他引見威京集團主席沈慶京與柯在市長室見面，揣測柯與沈百分之百是在討論京華城的事，朱還承認自己行賄柯是「司馬昭之心」昭然若揭。

合議庭昨安排柯文哲、沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗、台北市都發局前局長黃景茂、應曉薇助理吳順民、威京財務經理張志澄詰問朱亞虎，因交互詰問程序冗長，審判長諭示朱下周二繼續作證。

柯文哲妻子陳佩琪昨進法庭旁聽，庭審開始時與柯眉目傳情，笑著對柯揮手；柯昨沒有發言機會，聽到朱亞虎有些證詞有利於己，點頭露出笑容。陳佩琪庭後眼眶泛淚說，看到柯內心很激動，相信柯就是按照流程做市長該做的事情。

檢察官廖彥鈞詰問時，朱亞虎證稱，他透過市長辦公室前主任蔡壁如 聯絡柯，沈慶京不定期都會指派任務給他，第一次見到柯就提到京華城，2020年2月20日沈慶京到市長辦公室與柯見面，他推測百分之百在討論京華城的事。

「行賄是我做了，我認罪，這也代表我的初心、我的懺悔」，朱亞虎說，行賄柯是「司馬昭之心」、昭然若揭，有戰略上意涵，但是否替沈慶京行賄？「這是技巧上的問題，我答不出來」。

朱說，沈慶京做事從不說目的「他有什麼想法，我不曉得」，至於偵查期間表示沈慶京認為捐政治獻金可討好柯文哲、捐款目的就是幫助京華城重新拿回樓地板面積等，是他猜測、判斷的。