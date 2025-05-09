賴紀念歐戰勝利 藍批淡化抗戰 方恩格：台在歐戰場無角色

外交部8日舉辦「歐戰勝利80周年紀念茶會」，賴清德總統致詞提及此時紀念歐戰勝利的意義。（記者林伯東／攝影）

賴清德 總統昨天出席「歐戰勝利80周年紀念茶會」時表示，此時此刻紀念歐戰勝利，有3個極為重要的意義，包括二戰的勝利，奠基在人類社會團結起來，共同反侵略、護家園；當年軸心國，現在都成為百分之百的民主國家；珍視和平，就不能坐視侵略。

本報系聯合報報導，外交部昨在台北賓館舉辦二次大戰歐戰勝利80周年活動，賴總統、副總統蕭美琴、歐洲經貿辦事處處長谷力哲、英國在台辦事處代表包瓊郁、美國在台協會（AIT ）台北辦事處等17國駐台官員出席。

賴總統致詞時表示，「這不僅是台灣首次紀念歐戰，也象徵著我們與國際社會更緊密的連結」；和平無價，戰爭沒有贏家，二戰無疑是人類史上傷亡最為慘重的戰爭，所帶來的傷痛，更是直到今日仍有深遠的影響。

賴總統說明紀念二戰歐戰勝利的重要意義時指出，歐戰的爆發，固然與威權政權的擴張野心有關，但歐戰的全面爆發，更因為對侵略行為掉以輕心，「二戰的慘痛經驗告訴我們，姑息只會讓侵略者食髓知味」。

賴總統說，歐戰結束後的80年，台灣與歐洲正共同面對新極權集團的威脅，全世界熱愛自由的人們與國家，在此時此刻，務必要一起合作，在風險成為危機、危機變成向外擴張的野心前，就緊密團結起來，讓侵略者的野心毫無可趁之機。

不過，國民黨立委批評賴政府紀念「歐戰」、淡化「抗戰」，是為賴清德總統的史觀而服務。國民黨表示，回顧二戰中的犧牲與勝利時，絕不可忽視亞洲戰場上關鍵的貢獻者「中華民國 」。

國民黨主席朱立倫日前稱賴總統雖紀念歐戰，卻「在做希特勒做的事」，引發德國在台協會、民進黨等單位批評。朱立倫昨表示，他指的是賴總統變成獨裁化、迫害在野黨，這跟法西斯是相同的方向；國際社會應共同唾棄獨裁者，而不是幫可能傷害民主的獨裁者講話。

國民黨前主席洪秀柱則批評，賴清德刻意忽視我國法定的九月三日抗戰勝利紀念日，不僅是無知，更刻意背離國家定位，崇洋媚外，辱沒國格。洪秀柱表示，賴清德以歐戰勝利日（VE Day）代替我國抗日戰爭勝利紀念，不僅是對歷史的嚴重扭曲，更是對為國捐軀的抗日英烈最大的不敬。

昨天茶會邀駐台使節與會，其中AIT處長谷立言傳因返美述職，AIT另派代表參加；但原列在外交部採訪通知上的AIT代理處長柯傑民未出席，AIT另派官員參加。對為何調整出席代表，截至截稿前，AIT並未回應記者詢問。

學者分析，賴清德總統首度在台灣舉行歐洲勝利紀念活動，拉近對歐關係的目標很清楚。成大政治系教授王宏仁表示，台灣本就需要在國際上盡量爭取最多朋友，前總統蔡英文任內對歐關係有所突破，賴總統現在就是延續蔡的累積往前推進；美國與歐洲國家分別有集體及個別問題，美國不會因賴總統辦此活動，就誤會台灣只想跟歐洲靠攏。

台北中國時報報導，賴清德總統8日出席首度舉辦的歐戰勝利80周年紀念茶會，美國共和黨亞太部亞太區前主席方恩格直言，中華民國在二次大戰歐洲戰場並無太多角色，賴政府舉辦紀念活動讓很多人覺得奇怪；今年正逢對日抗戰勝利80周年，民進黨是否比照擴大辦理，各界都在看。國防部表示，有規畫二戰勝利80周年活動，將延續80年前先賢先烈犧牲生命捍衛中華民國的精神。

方恩格昨受訪指出，二次大戰時，中華民國國軍的戰場應是中國及東南亞，不在歐洲，要紀念的應該是8月日本投降日（1945年8月15日，昭和天皇裕仁宣讀《終戰詔書》，宣布大日本帝國無條件投降；9月2日，日方代表簽署正式文件），大家都在看賴政府屆時如何舉辦紀念活動。