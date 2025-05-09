我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲 自殺是騙局

NBA／左腿筋拉傷無回歸時間表 柯瑞：比想像中棘手

起訴罷綠委團體 照執政黨劇本走 劍指檢察總長人事

記者 林伯驊、邵心杰
聽新聞
test
0:00 /0:00
全台偵辦罷免連署案 製表／地方社會中心
全台偵辦罷免連署案 製表／地方社會中心

司法鋪天蓋地辦「藍」行動，以火速偵結起訴全台首宗罷免連署偽造文書案進入「第2階段」，一切似乎都照著民進黨政府定調的「國民黨組織性犯罪」劇本走。傳聞執政黨除了意圖洗牌國會，更劍指明年5月檢察總長人事同意權案必須順利通過，因為面對2026的九合一大選，檢察龍頭相當重要。

檢調查辦罷免偽造連署案遍地開花，幾乎全在追殺罷綠委團體，由於這些罷免案是選罷法修正前就展開，各地檢署針對「抄名冊」情形，都以偽造文書罪究辦。不過，高雄前市長韓國瑜罷免案的連署名冊也出現許多亡者的「幽靈連署」，當年不見司法動作，此次檢方大動作搜索、聲押屢被批評「小案大辦」。

台南地檢署3月開出偵辦「幽靈連署」第一槍，台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮、台中、嘉義、高雄等地檢署都陸續動起來。涉及不法雖該查辦到底，但比例原則不能丟失，此次各地檢調卻為了績效而升級查緝火力，讓民眾普遍有司法不公、檢調扮演執政黨打手打壓在野黨的質疑。

更讓人不寒而慄的是，這些案件「遍地開花」時，中選會主委李進勇竟直言「國民黨是組織性犯罪」，顯然所謂的檢調下一步將搜索國民黨中央黨部已非空穴來風，尤其南檢在起訴新聞資料中說明另案調查台南市黨部其他成員或相關人士是否參與本案，試圖暗示「還要辦人」，更充分展現民進黨「割喉割到斷」的鬥爭性格。

從檢調大搜索、大羈押到昨天首波起訴，短短一個多月展現辦案手段的激烈性，讓台灣民主遍體鱗傷；究其背後動機，除了阻止在野罷免綠委的短期目標，傳聞與明年5月任期屆滿的檢察總長保衛戰不無關聯。

一旦真如民進黨立院黨團總召柯建銘所言的「大罷免、大成功」，國會當然有重新洗牌讓綠委席次過半機會，屆時民進黨完全執政，應該監督執政團隊的綠委將再度扮演「橡皮圖章」角色，任由賴清德總統提名哪位聽話的人當檢察總長都能輕鬆過關，將砍殺在野黨利刃握在手，又何懼2026、2028的強力挑戰者？

逾半民眾認為司法「辦藍不辦綠」，檢調司法人員應該感到羞愧，掌握國家名器，真的不該為了官位趨炎附勢。

罷免 民進黨 國民黨

上一則

附中生禁考軍醫案 陸委會：除籍未滿20年「法律就是法律」

下一則

月薪3萬移工掉「400萬現鈔」在車廂 創台鐵拾金紀錄

延伸閱讀

台清大老師出作業宣傳大罷免 學生紛退選 藍委批可恥

台清大老師出作業宣傳大罷免 學生紛退選 藍委批可恥
台TPOC民調／47.2%民眾贊成罷藍委 27.6%支持罷綠委

台TPOC民調／47.2%民眾贊成罷藍委 27.6%支持罷綠委
像「抄家滅族」…國民黨：改變敘獎讓調查官瘋狂查罷免

像「抄家滅族」…國民黨：改變敘獎讓調查官瘋狂查罷免
罷免綁公投？中選會：時間難預料 藍：配合綠政治算盤

罷免綁公投？中選會：時間難預料 藍：配合綠政治算盤

熱門新聞

圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
日本前外務省副大臣中山泰秀（中）透過律師函表示，蔡正元惡意捏造虛偽不實之事，並且於網路上散布，對他的名譽以及日台間的信任與情誼，造成莫大傷害。（歐新社資料照）

「賴清德整3人是惡意捏造」中山泰秀要蔡正元刪文道歉

2025-05-03 11:24
台灣對美關貿談判代表楊珍妮（左）、鄭麗君（右）。（記者許正宏／攝影）

鄭麗君、楊珍妮領軍 台美完成首輪關稅磋商

2025-05-03 09:39

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作