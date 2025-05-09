幽靈連署首案 49天火速起訴藍台南黨部11人

全台偵辦「幽靈連署」，台南地檢署8日起訴首宗案件。國民黨表示，檢調試圖引起寒蟬效應，盼民眾站出來反對罷免藍營立委。圖為黨主席朱立倫（右二）日前呼籲投下不同意罷免票。（本報資料照片）

國民黨 台南市黨部副主委莊占魁等11人，被控未經同意將黨員資料填寫在民進黨 立委林俊憲、王定宇罷免 提議書上，昨遭台南地檢署依偽造文書等罪嫌起訴，被羈押的莊占魁移審法院，台南地院裁定20萬元（台幣，下同，約6600美元）交保。

這是檢調全台偵辦「幽靈連署」首宗起訴案件，同案另有37名協助填寫罷免提議資料的黨工及親友，因承認犯行而獲處分緩起訴，但須分別捐助國庫1至10萬元不等。檢方說，是否有其他黨部人員參與將另案偵辦。

兼任市黨部主委的立委謝龍介稱尊重南檢調查，會全力協助當事人到法院捍衛清白，也會集中人力投入第二階段罷免連署。

檢方起訴指出，莊占魁於1月20日接獲國民黨中央電話通知要罷免林俊憲及王定宇，第1階段提議人名冊各3000份需於2月1日送交黨中央，莊占魁等唯恐春節年假將至，難以透過設攤或聯繫親友招募獲取合格份數，以公務電腦下載或利用原持有的黨員名冊，委由幹部、黨工、親友在未經黨員同意情況下，將黨員個人資料填寫在罷免提議人名冊上並偽造簽名。

經分析比對簽名筆跡，認定偽造林俊憲罷免案提議人名冊1934份，其中60份為死亡連署，王定宇罷免案偽造提議人名冊1679份，已死亡70份，涉犯偽造私文書及非法利用個人資料罪。檢方說，國民黨台南市黨部為募到足夠的罷免提議人數，黨工全力投入，有幹部提供協助抄寫每份2至3元報酬。

民進黨立委林俊憲指出，國民黨著眼的不是這場大罷免，而是在準備明年市長選舉布局；他質疑連署抄寫是「由上而下」，那麼這個「上」到底牽涉多高層級？是黨部主委謝龍介下令？還是連謝龍介也只是「聽命行事」，直接來自國民黨中央黨部指令？

立委王定宇表示，如此明確的組織性犯罪，要求法院給予重懲，國民黨黨主席朱立倫應就此傷害民主、傷害台南市民權益的醜聞公開道歉。立委郭國文說，黨部主委謝龍介因有立委身分獲保護，將來若有新的事證，恐難逃被追訴的可能。

由於檢調是在3月20日發動首波搜索，到昨天起訴，只用了49天，對於檢方火速偵結起訴，國民黨立委賴士葆批評檢調大動作約談、搜索、羈押是試圖引起寒蟬效應讓其他罷團志工及黨工心存畏懼，不敢繼續協助第2階段連署，「執政當局赤裸裸把檢調當作打擊異己工具，對台灣民主是一大傷害」。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，政府用大舉搜索在野黨地方黨部方式，試圖引起寒蟬效應是大開民主倒車，根據民調有逾5成民眾認為政府選擇性辦案、政治力介入檢調辦案，民進黨若繼續獨裁，人民勢必反撲。

基隆地檢署偵辦罷免提議人名冊涉偽造文書案，基隆檢調前天再搜索國民黨基隆市黨部，約談主委吳國勝及前副書記長韓吉元，吳遭聲押禁見獲准，韓10萬元交保。韓吉元說檢方指控涉嫌偽造文書，但他沒錯也沒辦法承認。