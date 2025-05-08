卓榮泰才說中央負擔輕軌 交長忙稱誤會 嘉市批最大詐騙

交通部長陳世凱7日參加高雄國際機場東側立體停車場工程動工典禮，他說，「對於高雄，我們要特別偏心」。（記者王昭月／攝影）

嘉義市長黃敏惠昨天舉行記者會播出立法院前天院會的答詢內容，行政院長卓榮泰 稱中央願負擔高鐵嘉義站聯外輕軌的工程款372億元（台幣，下同，約12.2億美元）、用地費則由嘉義縣市分攤，黃開心地說「這是母親節 最好禮物，希望中央不要再跳票」，但交通部長陳世凱隨即澄清及數度道歉，強調卓院長不可能承諾由中央負擔；嘉市府則痛批是台灣史上最大的詐騙案？

嘉義高鐵站聯外軌道擬蓋輕軌，不過嘉縣、市恐須分攤百億餘元，黃敏惠多年來爭取聯外軌道應比照其他高鐵站由中央出資建造。國民黨立委林倩綺前天質詢要求中央出資建輕軌，卓榮泰答說，「一個癥結，工程款是374億元，如果中央可以負擔的話是工程款本身372億元，地方只負責用地費嘉市0.66億元、嘉縣0.94億元，都不足1億」、「中央可負擔372億」。

黃敏惠昨因此表示，卓揆答應中央全額負擔輕軌工程費，市府願與嘉縣府協商負擔用地費，若縣府有困難，嘉市府願全部負擔，「這是母親節最好禮物，希望中央不再跳票」。

陳世凱昨下午發聲明表示，幕僚前天提供的資料「排版得不太好」，造成院長誤解。卓揆說的是嘉市府提的方案，交通部對此曾提醒嘉市府，輕軌或捷運依規定有一定的經費分配比例原則，已請嘉市府照此原則修正，交通部會協助輕軌建設。

交通部表示，卓榮泰前天答詢所說的，是幕僚直接摘述嘉義市府報告書內容，「372億工程款由中央全額負擔，嘉義縣市政府負擔用地費」，這是嘉義市府的要求與期待，因資訊過於簡化，致使卓揆回覆造成外界誤解，認為卓揆不可能承諾「中央負擔372億工程款」。

嘉義市府怒批，卓院長接受質詢後，行政院與交通部從未澄清答詢內容有誤，而是任由短影音四處流竄，這是在抹黑嘉義市政府？卓院長在一天之內，讓大嘉義地區民眾期望再度落空，這是台灣史上最大的詐騙案？

此外，高雄小港國際機場東側立體停車場工程昨天動工，象徵斥資880.8億元的新航廈計畫啟動，陳世凱致詞時說，高雄機場改建在產業經濟及觀光發展扮演重要角色，賴清德 總統與卓榮泰院長有特別交代，大南方新矽谷計畫要均衡台灣，第一步要把高雄機場先做起來，「對於高雄，我們要特別偏心」。