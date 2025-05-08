我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

冷眼集／未審先判「組織性犯罪」中選會主委能中立嗎

記者 張曼蘋
中選會主委李進勇7日在立法院內政委員會公開指控最大在野黨「組織性犯罪」，引發外界對選務機關中立的質疑。（記者林澔一／攝影）
中選會主委李進勇7日在立法院內政委員會公開指控最大在野黨「組織性犯罪」，引發外界對選務機關中立的質疑。（記者林澔一／攝影）

全台大罷免潮背景下，中選會主委李進勇昨在立法院內政委員會一句「無法掩蓋你們組織性的犯罪」，將自己推上輿論的風口浪尖，更引發外界對選務機關中立的質疑。李進勇在國會殿堂公開指控最大在野黨「組織性犯罪」，無異於預設立場、未審先判，也進一步削弱社會對選舉機構的信任。

中選會作為國家最高選務機關，其首要職責是確保選舉與罷免過程的公正、透明與中立，不應在尚未查證情況下，就對特定政黨的行為下定論。

尤其，在立法院公開場合，作為中選會主委，更不該以個人情緒影響專業判斷，未審先判的言論，無疑讓選務機構陷入政治角力的風暴中，且在司法程序尚未定案前，就對在野政黨下結論，更有引導輿論、先行定罪的疑慮。

在當前政治高度對立、罷免戰火四起情勢下，中選會應展現高度專業與透明，避免讓外界產生「選邊站」的疑慮。特別是當社會對選舉公正性充滿不安時，主委的發言不僅代表個人立場，更關乎中央選務機關的信譽。

誠如李進勇所說，中選會就是要閉起眼睛不去看，在各方攻防上，要像正義女神一樣依法執行。但李進勇若無法在公開場合維持冷靜專業，反而先對特定陣營扣上「組織性犯罪」的帽子，形同「怒目」、甚至「敵視」在野政黨，這樣的選務機關，如何讓社會信服能公平、公正處理每一張選票？

罷免

上一則

黑白集／公私不分 郭智輝是商人還是經濟部長

下一則

轟經貿戰跪、送、敗 朱立倫：台定被列匯率嚴重觀察名單

延伸閱讀

舊案被翻出 李進勇嗆藍委：無助掩飾你們組織性犯罪

舊案被翻出 李進勇嗆藍委：無助掩飾你們組織性犯罪
新聞眼／牽動大罷免成敗 綠先站穩腳步 不急著改組

新聞眼／牽動大罷免成敗 綠先站穩腳步 不急著改組
應對罷免 國民黨設前進指揮所 推「鄉民早安」直播節目

應對罷免 國民黨設前進指揮所 推「鄉民早安」直播節目
民進黨內部評估：大罷免變政黨對決不利綠營

民進黨內部評估：大罷免變政黨對決不利綠營

熱門新聞

圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
「貴婦奈奈」蘇陳端上車前深呼吸吐了一口氣。(記者黃仲明／攝影)

貴婦奈奈自加拿大返台歸案 遭上銬未遮掩全程不發一語

2025-04-30 19:52
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
網紅貴婦奈奈（右二）涉及吸金新台幣上億元，台北地檢署訊後依違反銀行法命其200萬元（約6萬6500美元）交保、限制出境，並實施電子監控。（記者陳正興／攝影）

靠申請難民待加拿大7年 通緝犯貴婦奈奈返台投案

2025-05-01 09:03
日本前外務省副大臣中山泰秀（中）透過律師函表示，蔡正元惡意捏造虛偽不實之事，並且於網路上散布，對他的名譽以及日台間的信任與情誼，造成莫大傷害。（歐新社資料照）

「賴清德整3人是惡意捏造」中山泰秀要蔡正元刪文道歉

2025-05-03 11:24

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑