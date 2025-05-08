冷眼集／未審先判「組織性犯罪」中選會主委能中立嗎

中選會主委李進勇7日在立法院內政委員會公開指控最大在野黨「組織性犯罪」，引發外界對選務機關中立的質疑。（記者林澔一／攝影）

全台大罷免 潮背景下，中選會主委李進勇昨在立法院內政委員會一句「無法掩蓋你們組織性的犯罪」，將自己推上輿論的風口浪尖，更引發外界對選務機關中立的質疑。李進勇在國會殿堂公開指控最大在野黨「組織性犯罪」，無異於預設立場、未審先判，也進一步削弱社會對選舉機構的信任。

中選會作為國家最高選務機關，其首要職責是確保選舉與罷免過程的公正、透明與中立，不應在尚未查證情況下，就對特定政黨的行為下定論。

尤其，在立法院公開場合，作為中選會主委，更不該以個人情緒影響專業判斷，未審先判的言論，無疑讓選務機構陷入政治角力的風暴中，且在司法程序尚未定案前，就對在野政黨下結論，更有引導輿論、先行定罪的疑慮。

在當前政治高度對立、罷免戰火四起情勢下，中選會應展現高度專業與透明，避免讓外界產生「選邊站」的疑慮。特別是當社會對選舉公正性充滿不安時，主委的發言不僅代表個人立場，更關乎中央選務機關的信譽。

誠如李進勇所說，中選會就是要閉起眼睛不去看，在各方攻防上，要像正義女神一樣依法執行。但李進勇若無法在公開場合維持冷靜專業，反而先對特定陣營扣上「組織性犯罪」的帽子，形同「怒目」、甚至「敵視」在野政黨，這樣的選務機關，如何讓社會信服能公平、公正處理每一張選票？