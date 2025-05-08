我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

中選會主委嗆組織性犯罪 藍：證明賴政府司法清算在野黨

記者張曼蘋、鄭媁／台北8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中選會主委李進勇7日赴立法院內政委員會業務報告並備詢。（記者林澔一／攝影）
中選會主委李進勇7日赴立法院內政委員會業務報告並備詢。（記者林澔一／攝影）

中選會主委李進勇昨列席立院內政委員會備詢，國民黨立委許宇甄質詢提及，李任台中地院法官時，曾要書記官造假筆錄日期。李進勇動怒說，40年前無罪判決的陳年老案，「無助掩飾你們組織性犯罪。」國民黨文傳會主委林寬裕質疑，李進勇的說法，充分證明賴政府用羅織罪名、組織犯罪名義偵辦在野黨。

許宇甄昨質詢，民進黨立院黨團總召柯建銘曾說去年1月選完就在準備發起大罷免，相關法令是否該修法？而中選會也不該辦藍不辦綠。

李進勇說，中選會都是根據法令規定，若說不公，無法接受；中選會就是要閉起眼睛不去看，在各方攻防上，要像正義女神一樣依法執行。

許宇甄詢及中選會告發標準，她說，先前罷韓、總統副總統選舉連署也都有疑似偽造情況，但中選會都是選後才告發，為何現在卻在第一階段就告發這麼多疑似偽造文書？

李進勇說，告發時間不一，是在查對程序結束後，委員會審查後才去告發，都有一定標準、不會單憑感覺，2月3日開始收案，2月初就不斷有檢舉案件到檢調機關，2、3月間，檢調共14度發函中選會。

許宇甄隨後提及，李進勇過去曾任台中地院法官，當時要書記官造假筆錄日期，依照當時法官評核機制，李進勇「法官」1985年1月31日前，沒有開庭會因拖延審判而影響考績，會短少3萬多元台幣，但最後因未生實質損害而無罪，「當時有大搜索？有偵訊一天一夜？」

李進勇回擊，這是40年前無罪判決的陳年老案，沒抄名冊、沒死亡連署、也沒有盜刻印章，「我不知道委員舊案重提要掩飾什麼？是要掩飾檢察官正在辦的偽造案件？」李更批，他的案子不足掩飾鋪天蓋地的組織性犯罪行為，身為委員怎麼會拿毫無關聯的案子來講，這樣無助於掩飾組織性犯罪。

另外，國民黨立委牛煦庭質詢時說，罷免藍委黃建賓團體「台東挫賓」收到「唐太宗、衛子夫」連署書，「算偽造文書？」李進勇說，唐太宗不一定真的是唐朝那個唐太宗，也許真的有人姓唐名太宗，但中選會沒有責任去追查，如果是偽造文書的話就告發。

對於李進勇直稱許宇甄的質詢無助於掩飾組織性犯罪，林寬裕回應表示，中選會作為超然公正的獨立機關，用這樣的字眼，不正是充分證明有心的賴政府用羅織罪名、組織犯罪的名義，來偵辦在野黨？

國民黨發言人楊智伃批，李進勇不但先射箭、再畫靶，中選會是超然機關，卻當自己是法官，要對國民黨定罪；把「組織犯罪」這麼大的重罪硬扣在國民黨身上，如同北市黨部主委黃呂錦茹被以「政治立場」作為繼續羈押理由，是綠色恐怖、政治辦案，再次證明就是要用司法清算在野黨。

國民黨 罷免 民進黨

上一則

卓榮泰才說中央負擔輕軌 交長忙稱誤會 嘉市批最大詐騙

下一則

賴稱定義陸敵對不得已 朱立倫批賴對在野做希特勒做的事

延伸閱讀

舊案被翻出 李進勇嗆藍委：無助掩飾你們組織性犯罪

舊案被翻出 李進勇嗆藍委：無助掩飾你們組織性犯罪
朱立倫批綠如希特勒 德國在台協會：類比缺歷史敏感度

朱立倫批綠如希特勒 德國在台協會：類比缺歷史敏感度
「跪族談判」釀匯率戰 藍白批賴清德甩鍋在野黨

「跪族談判」釀匯率戰 藍白批賴清德甩鍋在野黨
澳萊豬叩關 食藥署稱符合標準 在野：是美萊豬敲門磚？

澳萊豬叩關 食藥署稱符合標準 在野：是美萊豬敲門磚？

熱門新聞

圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
「貴婦奈奈」蘇陳端上車前深呼吸吐了一口氣。(記者黃仲明／攝影)

貴婦奈奈自加拿大返台歸案 遭上銬未遮掩全程不發一語

2025-04-30 19:52
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
網紅貴婦奈奈（右二）涉及吸金新台幣上億元，台北地檢署訊後依違反銀行法命其200萬元（約6萬6500美元）交保、限制出境，並實施電子監控。（記者陳正興／攝影）

靠申請難民待加拿大7年 通緝犯貴婦奈奈返台投案

2025-05-01 09:03
日本前外務省副大臣中山泰秀（中）透過律師函表示，蔡正元惡意捏造虛偽不實之事，並且於網路上散布，對他的名譽以及日台間的信任與情誼，造成莫大傷害。（歐新社資料照）

「賴清德整3人是惡意捏造」中山泰秀要蔡正元刪文道歉

2025-05-03 11:24

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑