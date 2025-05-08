罷免綁公投？中選會：時間難預料 藍：配合綠政治算盤

國民黨立委翁曉玲。（本報資料照片）

國民黨 為反制民進黨大罷免 提兩公投 案，針對今年罷免能否綁公投，中選會主委李進勇昨強調三因素，包括合法、減少社會成本支出及考量選務能量；他說，罷免案時間複雜，何時宣告成立難預料。

國民黨立委翁曉玲認為，從選務經濟和過去經驗層面考量，公投與罷免案合辦是最好的方式，選民不需要額外請假，民進黨怕藍白公投案會影響罷免投票，很可能想脫勾處理；中選會若要分開處理，就是配合民進黨的政治算盤。

國民黨立委吳宗憲。（本報資料照片）

國民黨立委吳宗憲也批，李進勇本就是公認的不公正，任何決策都只會為了民進黨好。吳宗憲說，中選會這段時間非常不公正地處理事情，完全不夠格被稱為獨立機關。

立法院內政委員會昨邀李進勇業務報告並備詢，國民黨立委張智倫質詢，國民黨提反廢死與反戒嚴公投案，今年罷免案是否有辦法與公投案綁在一起投票，以節省行政成本。

李進勇答詢，若是由立法院提出公投，公投日依法就是今年8月23日，而中選會要在投票日前90天公告，立法院大約要在5月24日、25日左右送到中選會。

李進勇接著說，罷免案因成案時間不同，查對時間有落差，依法規定需在罷免成案後廿天到六十天內投票，罷免案時間比較複雜，何時宣告成立也預料，目前法律沒有規定可合併，這只能提到中選會委員會，根據狀況決定。