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黑白集／公私不分 郭智輝是商人還是經濟部長

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經濟部長郭智輝。（本報資料照片）
經濟部長郭智輝。（本報資料照片）

經濟部長郭智輝上任後，能力和角色屢受爭議。他近日被爆在自家崇越集團旗下餐廳邀宴AIT處長谷立言，遭質疑公私不分。經濟部回應，餐費及禮物皆由他個人負擔。問題是，席間有經濟部次長等官員陪同，他們是因公還是因私出席？

這場餐宴，若是為了公事，餐費由公費支出並無不可。但若純屬私人交際應酬，所以郭智輝選在自家餐廳，那他把經濟部官員拉去作陪，顯然就不合宜。郭智輝也許心裡想的是「私宴」，所以自掏腰包處理；但把官員叫去陪席，動用的卻是部長的權力。這種情況下，是公是私還分得開嗎？

再說，郭智輝和谷立言的「交情」，顯然非比尋常。去年郭智輝拋出在「菲律賓蓋電廠送電回台」的構想，其實就與谷立言「牽線」有關，當時曾引起各界譁然，認為極不可行。但郭智輝並不放棄，今年3月他提出可行性評估，稱每度電成本為5.5元台幣（約0.18美元），外界又一陣撻伐。郭智輝仍堅持，數年後就有可行性。

值得注意的是，再過十天，核三二號機就要除役，台灣將成非核家園。谷立言近日則頻頻公開鼓吹小型核電廠（SMR），說台灣要引進SMR，美國才能參與台灣下一波的用電主流。谷立言剛接受郭智輝邀宴，馬上開始推銷美國小型核電廠，其間關連令人遐想。

郭智輝若下台，他會去做電廠生意嗎？

郭智輝 谷立言 AIT

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