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像「抄家滅族」…國民黨：改變敘獎讓調查官瘋狂查罷免

台灣新聞組／台北8日電
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罷團曾在國民黨台中市黨部擺攤收取罷綠委連署書，市黨部遭檢調搜索。（本報資料照片）
罷團曾在國民黨台中市黨部擺攤收取罷綠委連署書，市黨部遭檢調搜索。（本報資料照片）

檢調偵辦大罷免連署案，國民黨各地方黨部陸續被搜，國民黨中常會昨邀前檢察官、立委吳宗憲演講。吳指出，此次檢調偵辦罷免連署有許多異於平常的做法，全國檢調如此大動作針對國民黨，是因調查局史無前例將偽造文書的敘獎核分改為查察賄選，改變誘因讓調查官瘋狂查案。

吳宗憲說，調查局長陳白立答詢時承認，過往罷韓、罷樑，從未如此大規模，甚至改變敘獎核分。吳宗憲與國民黨立委王鴻薇昨質詢時都痛批，檢調辦案無限上綱，質疑連地方黨部支持者名冊、選舉戰情分析都扣押，「你要扣給誰看？」

國民黨台中市議會黨團昨也控訴檢調搜索時拿走黨員名冊、動員名單與贊助者名冊。台中地檢署表示，僅就涉及案情物品扣押，當下經被搜索人核對無誤簽名，當場無人提出異議，並製作成搜索扣押物品目錄表，完成合法扣押程序；若鑑識結果有國民黨團所稱資料，受搜索人得具狀請求發還。

陳白立答詢表示，現場都有檢察官帶隊，檢察官認為有必要釐清，就會將東西帶回。

法務部長鄭銘謙表示，這是檢察官對於個案認定和判斷。鄭銘謙受訪時強調，絕對沒有政治立場、沒有政治力介入，法官是獨立審判，檢察官依法偵辦。

對於台灣高等法院新聞稿指黃呂錦茹與其他共犯間政治立場及犯行有利害關係，引發「法官考量被告政治立場」的批評，司法院副秘書長王梅英答詢說，從文字脈絡上並無此意，法官依法獨立審判，絕不受政治立場或政黨屬性影響。

此外，北檢昨再傳喚交保的「雙吳」罷團主要成員賴苡任、李孝亮，訊後請回，李預告檢方「是為搜索國民黨中央做準備」。

基隆地檢署昨也搜索國民黨基隆市黨部及主委吳國勝、副主委韓吉元住處，另一副主委劉經緯說，感覺像被「抄家滅族」。

國民黨 罷免

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