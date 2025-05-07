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屏檢訪視涉弊能源公司案場 黃國昌批「示好綠色權貴」

記者林銘翰、劉星君／台北7日電
屏東地檢署發布新聞稿，屏檢主任檢察官蔡佰達（右四）率檢、警、調、廉等人員，聯合訪視力暘公司位在林邊太陽能光電廠及升壓站。(圖／屏檢提供)
屏東地檢署發布新聞稿，屏檢主任檢察官蔡佰達（右四）率檢、警、調、廉等人員，聯合訪視力暘公司位在林邊太陽能光電廠及升壓站。(圖／屏檢提供)

賴總統即將就職滿一周年，民眾黨立法院黨團昨天舉行「賴清德執政滿周年跳票實錄」記者會，黨團總召黃國昌表示，執政成果只能以「慘不忍睹」四個字來形容，「司法改革」對民進黨政府來說太沉重，不僅毫無改革，更是只有倒退，司法檢調淪為執政黨鷹犬，而棄保潛逃罪、妨礙司法公正罪、不法關說罪，更是一路跳票至今。

針對屏東地檢署前天發布新聞稿表示，為了深化與綠能產業溝通交流、排除不法勢力介入，檢方持續辦理聯合訪視，黃國昌更表示，屏檢訪視太陽能大型電廠，赫然驚見遭到起訴的力暘能源旗下案場，難道是在向綠色權貴示好？還是訪視違法騙取電業籌設許可？他說，難怪從去年4月起訴至今，電業籌設許可仍未遭到撤銷，讓他直言「綠色權貴果然不一樣」。

黃國昌指出，賴清德總統宣示持續推動綠能除弊工作，並且強調不分黨派絕不寬貸，這個方向沒有人會反對，但是絕大多數人都知道，綠能弊案橫行正是民進黨與「綠友友」們官商勾結下產生的亂象，考驗司法檢調有無決心徹查，還是遇到綠色權貴就轉彎。

黃國昌表示，檢調在民進黨的把持之下，發生如此光怪陸離的情形，難怪去年4月力暘遭到起訴至今，非法取得的電業籌設許可仍未撤銷，而經濟部和台南市政府繼續包庇，深怕綠色權貴的荷包受到影響，也讓賴總統的宣示再次淪為一場大笑話。

黃國昌批評，為何總統府會剛好在北檢拘提涉嫌共諜案的吳尚雨前一天，就知道要解除其總統府諮議職務，難道總統府會「通靈」？他表示，棄保潛逃罪、妨礙司法公正罪、不法關說罪，這些都是民進黨過去承諾的法案，卻從2017年的司改國是會議，一路跳票到現在；賴總統3月宣示要提出軍事審判制度，行政院長卓榮泰稱一個月內提計畫、送法案，如今都5月了，「條文生出來了嗎？」

屏東地檢署指出，5日下午主任檢察官蔡佰達率隊，偕同檢察官蕭惠予及廉警調、綠能專案推動辦公室等組成的打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台成員，訪視佳冬鄉力暘太陽光電教育推廣中心、天權升壓站及林邊鄉天方第一期太陽能光電廠案場，並無圖利或不當互動。

檢方表示，訪視活動屬檢察機關例行性執法與法治宣導工作，屏東地檢署並未因其涉案背景而將其排除於訪視及宣導對象之外，反而更因藉此機會強化宣導。

綠能 黃國昌 民進黨

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