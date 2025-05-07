新聞眼／綠集體沉默沒人護郭 對賴總統包庇無言抗議

經濟部長郭智輝。(記者季相儒／攝影)

經濟部長郭智輝 失言，除了在野黨批評，綠營內部也早有不滿，且不滿情緒已從私下議論轉為檯面化。郭6日被周刊質疑涉及圖利，除了事件本身備受爭議，還透露出不尋常的政治訊號。

周刊爆料事件，經濟部回應郭智輝相關費用皆自掏腰包、並未使用公家資源，若經濟部回應說法屬實，執政團隊還是有替他辯護空間，但民進黨 派系卻幾乎集體沉默，這不僅是對郭的警告，更是對賴清德 總統慣性包庇郭智輝表達無言抗議。

經濟部回應也搞錯重點，這事件並非誰付錢的問題。郭智輝身價上百億元台幣，自然也不會有人質疑他藉機中飽私囊，整件事最大問題在於經濟部這塊招牌並不是讓經濟部長拿來替自家餐廳打知名度的，從此可見郭智輝仍是「大老闆」心態。

在政壇上，郭智輝「沒有專心」當經長，仍私下與崇越集團員工開會或吃飯，相關傳言早就在綠營間流傳；在內閣改組討論再起之際被特定媒體報導，這樣的操作手法在民進黨並不陌生，往往是內部派系角力下的權力鬥爭。

尤其，賴清德團隊不問專業度、先問「信賴指數」夠不夠的用人哲學，早遭黨內詬病，但礙於賴清德當前黨內一把手的權位穩固，不同意見暫無著力點，幾位爭議多的「賴友友」於是成了箭靶。

賴政府當前面對國際情勢不容樂觀，關稅戰尚未落幕、匯率戰隨之而起。台灣情勢同樣不安定，對在野黨發起的大罷免戰役，正以大選規格打得火熱，結果，現在連賴清德最親近的內閣閣員都受到自家人挑戰；外有在野對抗，內有派系蠢動，賴清德執政危機已然浮現。