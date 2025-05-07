我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃石公園7死8傷車禍 警方確定是「皮卡越線」肇事

金賽綸家人公布她國二就和金秀賢發生關係 還拍性愛照

新聞眼／綠集體沉默沒人護郭 對賴總統包庇無言抗議

記者 蔡晉宇
經濟部長郭智輝。(記者季相儒／攝影)
經濟部長郭智輝。(記者季相儒／攝影)

經濟部長郭智輝失言，除了在野黨批評，綠營內部也早有不滿，且不滿情緒已從私下議論轉為檯面化。郭6日被周刊質疑涉及圖利，除了事件本身備受爭議，還透露出不尋常的政治訊號。

周刊爆料事件，經濟部回應郭智輝相關費用皆自掏腰包、並未使用公家資源，若經濟部回應說法屬實，執政團隊還是有替他辯護空間，但民進黨派系卻幾乎集體沉默，這不僅是對郭的警告，更是對賴清德總統慣性包庇郭智輝表達無言抗議。

經濟部回應也搞錯重點，這事件並非誰付錢的問題。郭智輝身價上百億元台幣，自然也不會有人質疑他藉機中飽私囊，整件事最大問題在於經濟部這塊招牌並不是讓經濟部長拿來替自家餐廳打知名度的，從此可見郭智輝仍是「大老闆」心態。

在政壇上，郭智輝「沒有專心」當經長，仍私下與崇越集團員工開會或吃飯，相關傳言早就在綠營間流傳；在內閣改組討論再起之際被特定媒體報導，這樣的操作手法在民進黨並不陌生，往往是內部派系角力下的權力鬥爭。

尤其，賴清德團隊不問專業度、先問「信賴指數」夠不夠的用人哲學，早遭黨內詬病，但礙於賴清德當前黨內一把手的權位穩固，不同意見暫無著力點，幾位爭議多的「賴友友」於是成了箭靶。

賴政府當前面對國際情勢不容樂觀，關稅戰尚未落幕、匯率戰隨之而起。台灣情勢同樣不安定，對在野黨發起的大罷免戰役，正以大選規格打得火熱，結果，現在連賴清德最親近的內閣閣員都受到自家人挑戰；外有在野對抗，內有派系蠢動，賴清德執政危機已然浮現。

郭智輝 賴清德 民進黨

上一則

台幣匯率急升 央行：外匯存底損失準備上看兆元台幣

下一則

黑白集／錯學彭淮南的柳樹論 楊金龍隨權勢搖曳

延伸閱讀

新聞眼／談關稅送外匯 賴政府前無古人

新聞眼／談關稅送外匯 賴政府前無古人
新聞評論／一手團結、一手插刀 賴清德的治國錯亂

新聞評論／一手團結、一手插刀 賴清德的治國錯亂
郭智輝「看不下去可離開」失言 卓榮泰看不下去：會找他談

郭智輝「看不下去可離開」失言 卓榮泰看不下去：會找他談
黑白集/「慣老闆」冷血傲慢只出一張嘴 郭智輝才該離開

黑白集/「慣老闆」冷血傲慢只出一張嘴 郭智輝才該離開

熱門新聞

民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
「貴婦奈奈」蘇陳端上車前深呼吸吐了一口氣。(記者黃仲明／攝影)

貴婦奈奈自加拿大返台歸案 遭上銬未遮掩全程不發一語

2025-04-30 19:52
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
網紅貴婦奈奈（右二）涉及吸金新台幣上億元，台北地檢署訊後依違反銀行法命其200萬元（約6萬6500美元）交保、限制出境，並實施電子監控。（記者陳正興／攝影）

靠申請難民待加拿大7年 通緝犯貴婦奈奈返台投案

2025-05-01 09:03

超人氣

更多 >
兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵