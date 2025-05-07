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新聞評論／賴清德紀念歐戰勝利 選錯戰場也跳錯時空

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賴清德總統將在8日的二戰「歐戰勝利日」舉辦紀念活動，強調須挫敗侵略行為。（本報資料照片）
賴清德總統將在8日的二戰「歐戰勝利日」舉辦紀念活動，強調須挫敗侵略行為。（本報資料照片）

路透報導，賴清德總統將在8日的二戰「歐戰勝利日」舉辦紀念活動，在台北賓館接待各國使節和外賓，並發表演說宣示「侵略者必敗」。這是台灣首次紀念歐戰勝利，可謂別出心裁；但活動內容和時間的選擇，卻令人納悶。原因是，二戰歐洲戰場結束時，亞洲戰場還在廝殺，台灣人仍以「日本兵」的身分在南洋打仗。賴清德紀念二戰終戰，選錯了戰場，也跳錯了時空。

1945年5月8日，是二次世界大戰的歐洲戰場勝利日，德國在柏林宣布無條件投降，迄今正好80年。由於該投降書訂在歐洲中部時間5月9日零時正式生效，因此西歐國家將歐戰勝利日訂在5月8日，而俄羅斯等東歐國家則將勝利日訂為5月9日。俄國總統普亭今年便以紀念歐戰勝利為由，提議俄烏停火三天；中共領導人習近平也藉此訪俄四天，並出席普亭在紅場的閱兵。

或許因為習近平將出席莫斯科的歐戰紀念活動，賴清德刻意選在同日發表演說，以示抗衡。然而，從台灣的「主體性」看，再對照二戰的時空背景，這種為抗衡而抗衡的做法，反而凸顯出賴清德對歷史的幼稚與好戰。

盡管歐洲戰場在5月8日即已結束戰爭，但二戰的亞洲戰場，卻在日軍的肆虐下，一直打到8月15日，才由日皇宣布無條件投降。兩者之間，前後足足相差了三個多月。亦即，賴清德急著表態紀念「歐戰終結」，他卻忘了，那個時點亞洲戰場仍陷於日軍的瘋狂殺戮。而當時的台灣，正是被日本殖民者當成「南進基地」，許多台灣人是被迫穿著日本軍服在南洋作戰。這些史實，賴清德全都不曉得，或者都忘記了？

賴總統若是為了爭取歐洲國家友誼，而舉辦歐戰勝利紀念活動，倒也無可厚非。問題是，中華民國對自己9月3日的「抗日戰爭勝利紀念日」，已然不再紀念；至於10月25日的「台灣光復節」，也在陳水扁時代被廢除國定假日，目的在抹去下一代的歷史記憶。如今，有多少年輕人知道，台灣擺脫日本殖民統治，是台灣總督安藤利吉代表日方在台北公會堂（今台北中山堂）向受降主官陳儀簽署投降文件，才正式結束台灣被日本殖民50年的命運？

像這樣，與本土息息相關的歷史故意略而不提，卻撈過界硬去沾歐戰勝利的醬油；如此突兀的作法，賴清德恐怕只會招致異樣眼光，而無法贏得友誼和尊重。尤其，民進黨認為，中共長期利用二戰勝利的敘事，為自身統治合法性辯護，最後將勝利的功勞全部攬去。其中癥結之一，正是民進黨長期抗拒「中華民國」國號，不斷以「台灣」之名與之切割；久而久之，才造成中華民國在二戰勝利角色的模糊化及邊緣化。始作俑者，正是民進黨的台獨意識形態作祟，導致「中華民國在台灣」地位不斷被限縮，以致中共能壟斷中國現代史的話語權。

賴清德舉辦歐戰勝利紀念活動，雖旨在凸顯「侵略者必敗」的主軸；但從台灣及亞洲的觀點看，他遺忘中華民國是「二戰亞洲勝利者」，更令人錯亂。對歐洲國家而言，如此淺薄的訴求，也未必能引起多少共鳴。主要原因是，賴清德面對自己國家一脈相承的歷史，從中華民國在大陸領導八年抗日戰爭的艱辛慘烈，到台灣擺脫日本50年殖民的痛苦血淚，他都不願誠懇面對，卻只想用簡單的政治口號輕輕翻頁。也因此，他既遺失了中華民國領導抗日勝利的一頁，也丟棄了台灣擺脫殖民的榮光。他撈過界去紀念歐戰，所展現的，只是鴕鳥頭埋沙堆的英勇！

賴清德 中華民國 日本

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