應對罷免 國民黨設前進指揮所 推「鄉民早安」直播節目

面對罷免，新北市長侯友宜高喊「葉元之加油」。（記者葉德正／攝影）

罷免 新北市國民黨 立委葉元之團體昨二階連署送件，新北市長侯友宜昨高喊「葉元之加油」。罷免台中市區三藍營立委與立院副院長江啟臣 的團體昨也送件，政壇直指，劍指台中市長盧秀燕意圖明顯。江啟臣說，國家面臨嚴峻挑戰，應以國家、蒼生為念。

罷免台北市五席藍委的團體預計明、後天送出二階連署書。前立委郭正亮預估，立委王鴻薇情勢最危險，王的選區是台北市長蔣萬安立委任內的本命區。蔣萬安表示，他會與北市5名藍營立委並肩作戰，推北市各項建設，全力以赴面對大罷免。

因應大罷免二階連署，國民黨昨宣布，組發會已將部隊轉型成「前進指揮所」，並於於周一至周五上午8時推「鄉民早安」直播節目。

國民黨近期多個地方黨部及幹部分別遭搜索及約談，國民黨立委吳宗憲昨稱，近期眾多案件出現所謂「併同帶回」的新詞，那這樣還需要什麼法定程序？他認為，違法扣押就是違法，司法不應淪為追殺政敵國家機器。

宜蘭地檢署說，並沒有發明「併同帶回」名詞，這意思指的是扣押相關文件都一併帶回釐清，所以該公文是連同查扣「罷免連署相關文件」一疊，併同帶回釐清。