黑白集／陸配須除籍證明 將軍要棄籍嗎？

國防部發言人孫立方中將。（記者季相儒／攝影）

今年5月的將官授階典禮，國防部 發言人孫立方晉升中將。除成為少見的中將發言人，也是罕見的現役「中國大陸出生」國軍將領。但依賴政府的標準，「孫將軍」晉升，恐有些爭議。

不久前，內政部 才以國籍法「取得外國國籍者，不得擔任中華民國 公職」之規定，將數名具陸配身分的議員、里長解職。內政部辯稱，這「無關政治清算」，是因他們有「中華人民共和國國籍」，且拿不出除籍證明，才依法解職。

孫立方在大陸出生，14歲才來台，合理推斷，應有大陸國籍。依法，有其他國籍者不得擔任公職，除民選公職外，還包括「陸海空軍將官」。晉升前孫立方已是少將，不禁令人懷疑，他有「放棄大陸國籍的證明」嗎？

依大陸法令，孫立方取得「放棄國籍證明」的可能性極低。如無棄籍證明，賴政府根據一致標準，就只能將其「解職」，並「追回薪俸」。再延伸解釋，不僅「陸配」或「陸二代」，所有大陸來台者，都將面臨什麼能做、什麼不能做的問題。

「孫將軍是否棄籍」，印證兩岸問題確實錯綜複雜。孫立方當年來台是「小反共義士」，他如今成為國軍將官，和陸配選上民代一樣，原本都是佳話。但在賴政府的政治清算及意識形態操作下，卻變成荒謬劇。這應是內政部胡搞瞎搞時，所始料未及吧！(轉載自聯合報)