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台幣狂升 央行總裁：到此為止 已警告禿鷹

台灣新聞組／台北6日電
台幣兌美元匯率兩天大幅升值將近2元，中央銀行總裁楊金龍5日舉行臨時記者會，表示央行調節匯市的力道將會逐步加大，希望這波因為預期心理而引發的匯價狂飆能「到此為止」。（記者許正宏／攝影）
台幣兌美元匯率兩天大幅升值將近2元，中央銀行總裁楊金龍5日舉行臨時記者會，表示央行調節匯市的力道將會逐步加大，希望這波因為預期心理而引發的匯價狂飆能「到此為止」。（記者許正宏／攝影）

台幣暴力升值，昨盤中升至29元價位，面對台幣的「升值之亂」，中央銀行總裁楊金龍昨舉行記者會對市場信心喊話，他表示，央行調節匯市的力道將會逐步加大，希望這波因為預期心理而引發的匯價狂飆能「到此為止」；此外，央行近期發現有「炒匯禿鷹」，並已發出警告，並要求這些短期炒匯資金撤離台灣。

台幣匯價昨天上午飆升至29.59元，央行在下午出手護市，台幣升值9.19角，僅次於上周五升值9.53角，為史上單日升值金額第2高；成交量高達43.885億美元，創史上第3大量。累計台幣連6升，升值2.384元、升值7.9%。

台幣除了是昨最強亞幣，也是今年最強亞幣，今年來升幅達8.74%。出口商一片哀號，業者表示，台幣匯價狂升，且已經連續兩天升幅每天都超過3%，再下去台灣企業都要倒閉了。出口商籲請央行「信心喊話，並實質有效穩匯」。

台幣匯率連2個交易日狂飆升值近2元，楊金龍昨親上火線提出7點聲明並「闢謠」。他表示，絕對沒有所謂的升值作為關稅談判籌碼，也強調美國財政部未要求台幣升值；此外，由於時空環境丕變，因此1980年代的廣場協議聯合干預匯率場景，不可能此時重演。

賴清德總統昨晚也透過影片對全民喊話，稱這波升值受到預期心理影響，台灣經濟體質仍強韌良好，大家要對台灣有信心。賴清德指出，央行及行政院經貿談判辦公室皆證實，這次台美雙方關稅談判未觸及匯率；雖然因為貿易逆差，台灣被美國列入觀察名單，但從未被列為匯率操縱國；也正因為造成台美貿易逆差的原因與匯率無關，台美談判自然不觸及匯率。

楊金龍表示，這波匯價波動已屬「過度」，央行密切監控資金流動。他說，近期確實觀察到部分類似禿鷹的行為，因此已事前發出警訊。

不過，禿鷹到底出場沒？楊金龍說，「出場的動作很慢」，但央行的態度很清楚，若這些熱錢進入台灣之後暫泊在某個地方，卻不作其他的用途（例如買股），而是去炒匯，央行就會緊盯這些熱錢出場。

儘管央行昨日親上火線闢謠，但市場仍擔憂台幣恐重演1985年廣場協議後的升值潮，向25元靠攏。匯銀人士分析，目前研判升至25元機率不高，但仍不排除向29元、28元測試。

關稅戰下 匯率與油價表現 製表／國際中心、財經中心
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央行 匯率 賴清德

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