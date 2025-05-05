罷免案朝野各有盤算 藍白搶話語權 綠打政績牌

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，國民黨團持續在推「還錢於民、還假於民」等民生法案，也會有新的一輪重新規畫主軸的巡迴宣講。（本報資料照片）

大罷免 來襲，藍綠陣營在立院本會期爭相推出民生法案，朝野即將在4100億（台幣，下同，約133億美元）特別條例案草案過招，在野不排除大砍台電千億元撥補，並透過普發現金提出對案，爭搶民生法案話語權，藉此取得「反罷」論述子彈；綠營則以「大照顧」為主軸，盼藉有感施政，瓦解在野質疑缺政績的論述。

本會期以來，藍營搶先推恢復七天假、普發現金特別條例，力甩罷免陰霾；綠營則藉執政優勢續推民生補助，近期更藉4100億元特別預算，取得輿論主導權。

不具名綠營立委指出，推出特別條例，就是要證明政府落實全民「大照顧」，與在野普發現金做出區隔。另名綠營立委強調，關稅衝擊當前，撥補台電的正當性更高，若在野堅決反對，將為大罷免添柴火，而執政黨也能透過民生法案瓦解在野質疑「沒政績」的論述，讓罷免綠營立委失去正當性。

綠營發動攻勢，也讓藍營嗅到危機。一名不具名中部立委透露，跑行程時原先力推「還錢於民」，在民進黨政府推動4100億特別條例之後，等於朝野競推民生法案，怕民眾搞不清楚到底是誰的政績。

而藍營因檢調偵辦不實連署案喊出「反綠共，戰獨裁」，也擔心宣傳太政治，嚇跑中間選民。

國民黨 立院黨團總召傅崐萁則表示，國民黨團持續在推「還錢於民、還假於民」等民生法案，也會有新的一輪重新規畫主軸的巡迴宣講。國民黨團書記長王鴻薇也說，行政院提出的4100億元特別條例草案沒有普發現金，國民黨團不排除提相對應版本，讓民眾清楚了解到國民黨力推民生法案的決心，並作巡迴宣講。

此外，罷免35席泛藍立委二階連署接近尾聲，今起至13日將是送件高峰。罷團幹部推估，二階至少有20案能達安全門檻，甚至上看30席，超出預料，其中包括國民黨立院黨團總召傅崐萁、立委徐巧芯、王鴻薇等人，都有很高機率進入第三階段罷免投票。

民眾黨昨在桃園辦「人民要當家」宣講，黨主席黃國昌批賴清德 總統上任一年毫無政績，還撕裂台灣社會，要反對者滾去中國，「這是我們要的台灣嗎？」呼籲支持者在罷免案投票時出來投反對票，「對民進黨、賴清德說不」 。