我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人力設備短缺 紐瓦克機場每日35航班遭取消

美國男子爬羅馬競技場遭刺穿脊椎 一度休克、送醫縫了80針

罷免案朝野各有盤算 藍白搶話語權 綠打政績牌

記者黃婉婷、李成蔭、朱冠諭、劉懿萱／台北5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，國民黨團持續在推「還錢於民、還假於民」等民生法案，也會有新的一輪重新規畫主軸的巡迴宣講。（本報資料照片）
國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，國民黨團持續在推「還錢於民、還假於民」等民生法案，也會有新的一輪重新規畫主軸的巡迴宣講。（本報資料照片）

罷免來襲，藍綠陣營在立院本會期爭相推出民生法案，朝野即將在4100億（台幣，下同，約133億美元）特別條例案草案過招，在野不排除大砍台電千億元撥補，並透過普發現金提出對案，爭搶民生法案話語權，藉此取得「反罷」論述子彈；綠營則以「大照顧」為主軸，盼藉有感施政，瓦解在野質疑缺政績的論述。

本會期以來，藍營搶先推恢復七天假、普發現金特別條例，力甩罷免陰霾；綠營則藉執政優勢續推民生補助，近期更藉4100億元特別預算，取得輿論主導權。

不具名綠營立委指出，推出特別條例，就是要證明政府落實全民「大照顧」，與在野普發現金做出區隔。另名綠營立委強調，關稅衝擊當前，撥補台電的正當性更高，若在野堅決反對，將為大罷免添柴火，而執政黨也能透過民生法案瓦解在野質疑「沒政績」的論述，讓罷免綠營立委失去正當性。

綠營發動攻勢，也讓藍營嗅到危機。一名不具名中部立委透露，跑行程時原先力推「還錢於民」，在民進黨政府推動4100億特別條例之後，等於朝野競推民生法案，怕民眾搞不清楚到底是誰的政績。

而藍營因檢調偵辦不實連署案喊出「反綠共，戰獨裁」，也擔心宣傳太政治，嚇跑中間選民。

國民黨立院黨團總召傅崐萁則表示，國民黨團持續在推「還錢於民、還假於民」等民生法案，也會有新的一輪重新規畫主軸的巡迴宣講。國民黨團書記長王鴻薇也說，行政院提出的4100億元特別條例草案沒有普發現金，國民黨團不排除提相對應版本，讓民眾清楚了解到國民黨力推民生法案的決心，並作巡迴宣講。

此外，罷免35席泛藍立委二階連署接近尾聲，今起至13日將是送件高峰。罷團幹部推估，二階至少有20案能達安全門檻，甚至上看30席，超出預料，其中包括國民黨立院黨團總召傅崐萁、立委徐巧芯、王鴻薇等人，都有很高機率進入第三階段罷免投票。

民眾黨昨在桃園辦「人民要當家」宣講，黨主席黃國昌批賴清德總統上任一年毫無政績，還撕裂台灣社會，要反對者滾去中國，「這是我們要的台灣嗎？」呼籲支持者在罷免案投票時出來投反對票，「對民進黨、賴清德說不」 。

罷免 國民黨 賴清德

上一則

不見反對聲浪？公眾意見提交冷清 業界憂美將課半導體關稅

下一則

台農民憂進口萊豬蠶食消費量 本土養豬業面臨崩盤

延伸閱讀

民進黨內部評估：大罷免變政黨對決不利綠營

民進黨內部評估：大罷免變政黨對決不利綠營
4100億特別預算 藍白支持挹注產業 反對撥補台電千億

4100億特別預算 藍白支持挹注產業 反對撥補台電千億
加拿大媒體人批426訴求「好惡心」王鴻薇：妥妥就是綠媒

加拿大媒體人批426訴求「好惡心」王鴻薇：妥妥就是綠媒
政院特別條例4100億 撥補台電千億挨轟 在野黨質疑「灌水」

政院特別條例4100億 撥補台電千億挨轟 在野黨質疑「灌水」

熱門新聞

民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，其中安排拜會美國國會和行政部門的行程，引發聯想。(記者張文馨／攝影)

台灣組談判隊赴美前 王定宇先邀立委訪華府

2025-04-08 08:55
圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
警方到場拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝

台女罹重度身障靠日籍前夫照顧 房東開門驚見兩人雙亡

2025-04-28 14:01
民眾黨主席黃國昌今天到宜蘭「人民要當家」全民問政宣講。記者戴永華／攝影

黃智賢形容朱立倫引清兵入關 黃國昌嗆：那人沒重要性

2025-04-27 13:41
「nerdwallet」指出，美國西岸旅客有許多直飛台灣的航空，而首都台北景點部分，除了有台北101外，還能輕易造訪附近的國家公園與溫泉。（本報資料照片）

台灣奪2025年全球最便宜旅遊國 美媒大讚4優點

2025-04-28 02:40

超人氣

更多 >
跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」
汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵

汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全
只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠
因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘