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赴陸交流被請去「喝茶」 里長：確實會怕

記者屈彥辰／台北4日電
兩岸氛圍風聲鶴唳，衝擊雙方交流。圖為馬英九基金會去年邀陸生團訪台展開學術交流，中國大陸桌球國手馬龍（中）受到學生熱情歡迎。（本報資料照片）
兩岸氛圍風聲鶴唳，衝擊雙方交流。圖為馬英九基金會去年邀陸生團訪台展開學術交流，中國大陸桌球國手馬龍（中）受到學生熱情歡迎。（本報資料照片）

兩岸氛圍風聲鶴唳，台人赴陸交流成為稍有不慎，便會引來政府以國安之名「關切」的事情。有里長說，他每次到中國大陸交流，從不談政治，沒有必要限制，但也因現在當局政策，「確實會怕怕的」，有認識的里長就因為去大陸交流被請去喝茶，但不清楚具體到大陸談了什麼。

有台北市里長說，他們去大陸交流從不談政治，頂多就是吃好一點，稍微有觀光旅遊，在更早之前去大陸交流時，陸方還會表達對台灣民生與社會氛圍的贊同和羨慕，直言「要學習台灣」。雙方交流且互相了解，限制有必要嗎？

一名在陸台籍教師說，這不光是要不要兩岸交流的問題，而是他們這一群在大陸工作的台商、台幹、台師，或是在陸求學的台生，因為民進黨政府一意孤行，導致兩岸關係惡化，台灣內部也產生撕裂和分歧，在台灣難免受到異樣看待，這讓他每次返台都是「非常低調」，他不談政治，更不談兩岸如何，就怕被民進黨用國安之名，安他莫須有的罪名銬走。

東吳大學政治系副教授左宜恩坦言，相信多數此時仍能前往參加交流活動的教師，應該都很有信心不會淪為政治宣傳工具，但如果仍被扣上紅帽，也只能以「問心無愧」自我調適心情了。

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