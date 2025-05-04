國安修法擴張 綠基層憂全民受害 台商憂踩紅線

民進黨立委蘇巧慧上周質詢時，要求政府講清楚怎樣行為會危害國安。（本報資料照片）

共諜案連環爆，民進黨 力拚修國安法，綠委蘇巧慧上周質詢提到，坊間都在傳跟中國扯上關係，政府就會怎樣怎樣，要求政府講清楚怎樣行為會危害國安，否則消息誤傳不好。此話也反映基層焦慮，認為沒配套下的無限擴張，恐讓全民受害。也有台商擔憂，與對岸做生意多年，恐不小心踩紅線。

綠委陳冠廷等人提案，不得洩漏、交付或傳遞關於「公務上」應秘密之文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄，擴及至「涉及國家安全或公共利益上」。在野黨立委批，國安法愈修愈廣，等同於從公務人員擴大到一般人身上。

民進黨基層反映，有地方台商憂心，與對岸做生意多年，若修國安法，會不會隨便被找個理由，一不小心就踩到紅線。

一名熟悉組織的綠營人士表示，政府在「抓」這些危害國安的人之前，應要表列行為，而非像網紅宣揚武統或北一女教師區桂芝上央視訪問，直接扣人於罪，「可以把中國視為敵對國家，但不該把所有人民、企業，也視為敵對勢力的延伸」。

民進黨政府以國安為名進行的各式行動，並非只是在野黨質疑詬病的「綠色恐怖」，而已是社會普遍存在的憂慮。現在連綠營基層也浮現質疑聲浪，憂心只要與中國扯上關係就會遭政府盯上。寒蟬效應發酵，民眾擔心遭「扣紅帽」是普遍現象，不但對台灣民主是諷刺，更削弱民眾對執政黨的信任感，賴政府不能等閒視之。

中國大陸對台統戰滲透、文攻武嚇，是「陽謀」也是現在進行式，台灣作為民主政府當然必須要有相應的反滲透作為，但在「反共保台」與言論自由、人權保障之間，尺度如何拿捏，政府必須說明得更清楚，否則民間「動輒得咎」的憂慮感將持續擴散。