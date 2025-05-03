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檢調劍指國民黨中央黨部？藍營疑針對2026選舉情蒐

台灣新聞組／台北3日電
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大罷免持續中，國民黨台中市黨部2日驚傳遭搜索，黨部大門鐵門拉下。（記者趙容萱／攝影）
大罷免持續中，國民黨台中市黨部2日驚傳遭搜索，黨部大門鐵門拉下。（記者趙容萱／攝影）

台中地檢署偵辦罷免立委連署涉嫌偽造案，昨搜索國民黨台中市黨部。據了解，檢調帶走文件包括贊助支持者名冊、造勢動員名冊和歷年戰情分析，藍營質疑，這根本不是單純針對連署，而是對2026年選舉的情蒐。

據指出，此次台中市黨部遭搜索檢調帶走的文件包括小額贊助支持者名冊、小組長造勢動員名冊、還有歷年選戰資料及戰情分析。藍營地方人士質疑，賴清德在2026年九合一選舉有不能輸的壓力，檢調釜底抽薪，為的就是民進黨在2026年提前布局。

如今台中市黨部被搜，外界預測檢調下一步即劍指國民黨中央黨部。藍營人士示警，若從地方真的搜到中央黨部，黨中央必須接球反擊，為保2026年選戰根基，相關資料必須緊急依法安置，並與各縣市首長聯防，不能讓被武器化司法影響台灣政局的走向。

國民黨台中市立委羅廷瑋表示，沒有人會覺得很意外，這就是排程。檢調人員變成司法打手，淪為政黨鷹犬，這是國人希望看到的嗎？中市黨部被搜索，還有下一個，不會結束，這就是現階段台灣狀況。

國民黨立委吳宗憲說，世界上有這麼多的獨裁國家，哪一個在走向獨裁的過程中，不是控制司法來打擊異己？歷史就是不停輪迴，台灣就走向跟其他國家一樣，在邁向獨裁的路上。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，只要不違法，就不害怕司法，愈來愈多徵兆顯示，國民黨黨務系統涉及系統性造假，司法偵辦的核心是證據，只要有涉及不法情事，該辦就辦。

國民黨 民進黨 賴清德

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