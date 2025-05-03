觀察站╱營造組織犯罪意象 只想清一色的賴清德沒放過盧秀燕

國民黨部台中市黨部2日被搜索，台中市長盧秀燕面對媒體詢問只說「謝謝」。圖為今年2月賴清德總統（左）在盧秀燕（右）的陪同下，往醫院探視氣爆案傷者。（本報資料照片）

賴清德總統才說，因應國際情勢，呼籲在野黨團結一致，國民黨 主席朱立倫勢呼籲召開國是會議。雙方隔空喊話後，檢調大刀繼續揮舞，2日搜索國民黨台中黨部，隱然指向台中市長盧秀燕。全台藍營七個黨部被抄，檢調營造系統、組織犯罪意象，民進黨 解散統促黨做得順風順水，但這次要解散國民黨，能夠複製貼上嗎？

賴清德言行常判若兩人，前一天才說政治立場可以不同，但守護國家主權、支持出口產業、穩定民生物價，需要大家團結一致；他還向在野黨喊話，絕大多數國際評比，台灣都是完全自由民主的國家，「黑的講久了，不會變成白的」。

如果不是民進黨發言人卓冠廷爆料，賴清德曾在中常會下達軍令狀，連署罷免 35個藍委二階連署全都要過，大家恐怕又被賴唬弄一次；即使後來修正為從旁協助角色，但兩者有何不同？賴一方面下令抄藍，接著又喊大團結，不會覺得喉嚨卡卡？

果然，台中檢調2日就接力演出，繼台南、花蓮、宜蘭、基隆、 台北、新北黨部被大查搜之後，2日檢調又搜索國民黨台中市黨部與太平區黨部，帶走8名黨工，甚至傳出帶走過往選舉贊助者名冊、造勢動員名冊和歷年戰情分析，外界質疑這根本不是單純針對罷免連署，而是大選情蒐，未曾對賴口出重話的盧秀燕恐要提防了。

就檢調辦案的態勢及民進黨人士加油添料的情形來看，檢調各處追查罷免連署偽造文書及違反個資法，並設法勾連罷團與地方政府的連結，例如基隆、花蓮，就是要營造系統及組織犯罪的外貌。綠營公職人員眾口爍金，綠媒鋪天蓋地配和，似乎就想要把國民黨推上解散政黨的斷頭台，但民進黨能如願嗎？

先來看統促黨的情形，依憲法訴訟法與政黨法規定，政黨的目的或行為，若有危害中華民國存在或自由民主憲政秩序者，主管機關內政部得聲請司法院憲法法庭裁定解散。內政部2020年時即指出，2010至2019年間查獲統促黨員各式違法行為共66人，接著4年違法人員共增加2倍。

民進黨的前端作業無縫接軌，只是國會少數未能強推新大法官，所以統促黨案才受阻，如果國會生態藉由大罷免而改變，最後一哩路也打通了，這就是檢調這次站隊助攻大罷免的原因，真正的目標還是在國民黨。即使罷免後的補選沒扳回國會劣勢，檢調還能提供藍營黨部組織犯罪事證供內政部及憲法法庭運用。賴清德連湊一色都不要，獨沽清一色，沒拿下國會主導權豈會罷休？

只是，統促黨和國民黨終究不同，統促黨所涉犯罪型態廣泛，警察機關以治平專案查獲統促黨員涉違反刑法、社會秩序維護法及組織犯罪防制條例有關殺人、強盜、跨國人口販運、傷害、聚眾鬥毆、妨害自由、恐嚇取財、妨害公務等罪，高達134人。但，國民黨有這種情況嗎？

至於組織犯罪條例所稱犯罪組織，最高法院也有判決釋明，係以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。檢調這次偵辦國民黨罷免連署案，刑責是5年以下有期徒刑，基本上就和組織犯罪條例有異，而且並無強暴、脅迫、詐術、恐嚇手段，更不見有黨工、領銜人牟利，甚至有領銜人說要打退鼓就走人，怎會是結構性組織？

民進黨想把系統、組織犯罪套在國民黨頭上，除非我們已非法治國家，否則絕無可能。長期從事偵查實務的藍委吳宗憲更說，他擔任檢察官時，要辦組織犯罪最主要的還是針對暴力團體或是詐欺團體，從沒有過政黨聲援罷免團體，但民進黨就是不怕講出去被笑死。

更大奧步還在內政部，內政部長劉世芳妄言國民黨主席朱立倫是「首謀」，民進黨秘書長林右昌說的國民黨連署是系統性的組織犯罪，就是要強化日後向憲法法庭聲解散國民黨的論述，以便讓憲法法庭作出政黨解散的判決。但如同賴清德所言，「黑的講久了，不會變成白的」，除非國民黨坐以待斃，百姓也麻木無感，否則民進黨終究要白忙一場。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)