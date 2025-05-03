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經濟學人指台灣政府失能 卓榮泰拖在野下水 挨批令人不齒

記者蔡晉宇、屈彥辰／台北2日電
行政院長卓榮泰2日表示，政府功能失能，朝野彼此都有責任。圖為因立法院會處理報告事項，將行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案交付經濟、財政委員會審查。卓榮泰表示感謝。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰2日表示，政府功能失能，朝野彼此都有責任。圖為因立法院會處理報告事項，將行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案交付經濟、財政委員會審查。卓榮泰表示感謝。記者林俊良／攝影

「經濟學人」1日報導提及，台灣政界長期以來的功能失調，成為中國大陸灰色戰術企圖利用的弱點。行政院長卓榮泰昨天表示，報導文中提到政府功能失能，朝野彼此都有責任。在野黨批評，卓揆身為執政者卻拉在野黨下水，只會推諉塞責，令人不齒。

國民黨立委徐巧芯昨在立院質詢時引述「經濟學人」報導指出，台灣政界長期以來功能失調，陷入極化及自滿的惡性循環。徐巧芯說，內文點名，賴清德與國民黨主導的國會以及新興第三勢力共同執政，導致政治僵局；賴清德對中共滲透的強力反制，也進一步加深社會對立與政治分裂。

卓榮泰回應，一個專業經濟性雜誌引用的資訊，當然要重視，提到政府功能失能，「我們彼此都有責任」，面對國際貿易秩序重整中，要展現讓國際看到台灣朝野一致。

徐巧芯表示，朝野一致有包括卓榮泰在「人民是頭家」宣講的大罷免嗎？卓榮泰說，他沒有講要大罷免。徐指出，從預算的角度去包裝，就是大罷免。

國民黨立委賴士葆表示，卓榮泰在推卸責任，執政黨當然要負最大責任。「經濟學人」還很客氣，民進黨放著正事不做，搞大罷免政治化，剛選完就選輸翻桌，國際上看得很清楚，全世界沒有，只有台灣這樣。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，卓榮泰的反應，充分顯示民進黨遇到批評，只會推諉塞責，毫無自省的能力。國際媒體已經清楚點出了問題，全民都很清楚，成天在撕裂台灣社會的正是民進黨，現在丟臉丟到國際去，卓榮泰還忝不知恥想要拖在野黨下水，真的是令人不齒。

民眾黨立委陳昭姿表示，卓榮泰說法有失公道，朝野失衡，最主要責任應由執政黨承擔，執政者一定要先放下身段，伸出橄欖枝，用謙卑的態度與在野黨合作。

卓榮泰 罷免 徐巧芯

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