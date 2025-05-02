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國家機器大搜索 趙少康預言：下個目標是國民黨中央、朱立倫

記者林佳彣、李承穎／台北即時報導
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中廣前董事長趙少康今天到萬華區支持罷免民進黨團體。(記者林佳彣／攝影)
中廣前董事長趙少康今天到萬華區支持罷免民進黨團體。(記者林佳彣／攝影)

檢方持續調查罷免民進黨立委團體、國民黨地方黨部，中廣前董事長趙少康今(3)說，民進黨使用下三濫手段，兵分兩路，一方面祭出罷免35個國民黨立委，一方面要摧毀國民黨各地方黨部，在台北、新北和台中市黨部後，「我認為中央黨部是下一個目標，朱立倫下一個就被約談了」。

趙少康、副市長郝龍斌、國民黨北市黨部主委戴錫欽等人今天前往萬華區青年公園，為罷免民進黨立委吳沛憶團體站台。趙少康說，今天主要是來加油打氣，已有很多人都被約談，北市黨部主委還被羈押，已風聲鶴唳，台北天空籠罩恐懼不祥烏雲，但領銜人李孝亮仍持續堅持。

趙少康說，民進黨兩路摧毀國民黨，立法院摧毀國民黨立委，在組織上摧毀國民黨組織，但是國民黨，會愈挫愈奮 不會因此倒下去，不會因此害怕了。

「不准發起、連署人彼此講話聯絡，這是什麼樣政治威脅？」趙少康說，檢察官可以這樣威脅證人嗎？會造成寒蟬效應；罷免吳思瑤領銜人張克晉都被逼得要退出了，許多人交保，但張是無保請回，「到底檢察官怎樣威脅？怎樣承諾？不覺得很奇怪嗎？」

「愈受打壓，老百姓愈看在眼裡，會更集中意志。」趙少康說，他們又何嘗喜歡罷免民進黨立委，「但沒辦法啊，他罷你，你不罷他嗎？這是被逼的，是被動的」。

趙少康 朱立倫 罷免

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