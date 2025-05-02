陸委會「敬表支持」挺國安法加嚴 藍批擾民

立法院內政委員會昨天審查民進黨立委所提國家安全法修正草案，法務部次長黃世杰（左）、陸委會副主委梁文傑（右）列席備詢。（記者季相儒／攝影）

立法院內政委員會昨審查民進黨 立委提出的國家安全法部分條文修正草案，在野立委批行政院版沒提出來，修法還把範圍擴大，恐會擾民。陸委會副主委梁文傑表示，中方長期對台灣統戰滲透，賴清德總統指示全面檢視相關法令，立委提案與陸委會政策立場一致，「本會敬表支持」。

行政院方面則表示，目前正通盤研擬「國家安全法」修正草案，未來將提出政院版草案。

內政委員會昨審查民進黨立委黃捷、沈伯洋、王定宇等人所提國安法部分條文修正草案，並邀梁文傑、法務部次長黃世杰、內政部戶政司陳永智等人列席備詢。

目前共九個國安法修法版本，陳冠廷等人要求，應保護的祕密資訊從「公務上」改成「涉及國安或公共利益上」；王定宇等人則主張，參與境外敵對勢力組織活動者，最重處七年以上有期徒刑等。

無黨籍立委高金素梅批，許多版本把法修得愈來愈嚴、管制的範圍也愈來愈寬，恐讓一般民眾也會涉及國安法，根本是擾民。民進黨立委張宏陸質詢指出，國安法確實有漏洞，比如民代到中國都不用申報等。

梁文傑說，現行法不只是有漏洞，涵蓋層面非常窄，只處罰幫中國敵對勢力竊取機密及發展組織，但違反國家安全的行為絕對不只這兩種，可以參考南韓的國安法，其中包括幫北韓政權任何的宣傳行為都處罰。

民進黨立委黃捷質詢，國安法是否有修正必要？梁文傑強調「當然有」，舉例陸軍前軍官向德恩加入中共 組織，並拍照宣誓效忠，國安法卻無法辦；國安法只處理為中共發展組織的發起人，加入組織的人沒事，應修法納入「參與組織者」。

國民黨 立委牛煦庭質詢，政院版草案何時會出來？黃世杰說，因有跨機關整合協調、配套部分，由行政院統籌辦理中，會盡快提出，希望這會期提出。

國民黨立委王鴻薇質疑，若國安法無限上綱，只要是對岸、境外敵對勢力參與、共同發起的活動都不能參加，淘寶活動、雙城論壇是否也被禁止？梁文傑否認，說要先看組織是受中共教唆、派遣之人在台灣成立的組織，才會認定是非法組織，也才有參與、加入等問題。