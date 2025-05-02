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陸委會「敬表支持」挺國安法加嚴 藍批擾民

記者張曼蘋、黃婉婷／台北2日電
立法院內政委員會昨天審查民進黨立委所提國家安全法修正草案，法務部次長黃世杰（左）、陸委會副主委梁文傑（右）列席備詢。（記者季相儒／攝影）
立法院內政委員會昨天審查民進黨立委所提國家安全法修正草案，法務部次長黃世杰（左）、陸委會副主委梁文傑（右）列席備詢。（記者季相儒／攝影）

立法院內政委員會昨審查民進黨立委提出的國家安全法部分條文修正草案，在野立委批行政院版沒提出來，修法還把範圍擴大，恐會擾民。陸委會副主委梁文傑表示，中方長期對台灣統戰滲透，賴清德總統指示全面檢視相關法令，立委提案與陸委會政策立場一致，「本會敬表支持」。

行政院方面則表示，目前正通盤研擬「國家安全法」修正草案，未來將提出政院版草案。

內政委員會昨審查民進黨立委黃捷、沈伯洋、王定宇等人所提國安法部分條文修正草案，並邀梁文傑、法務部次長黃世杰、內政部戶政司陳永智等人列席備詢。

目前共九個國安法修法版本，陳冠廷等人要求，應保護的祕密資訊從「公務上」改成「涉及國安或公共利益上」；王定宇等人則主張，參與境外敵對勢力組織活動者，最重處七年以上有期徒刑等。

無黨籍立委高金素梅批，許多版本把法修得愈來愈嚴、管制的範圍也愈來愈寬，恐讓一般民眾也會涉及國安法，根本是擾民。民進黨立委張宏陸質詢指出，國安法確實有漏洞，比如民代到中國都不用申報等。

梁文傑說，現行法不只是有漏洞，涵蓋層面非常窄，只處罰幫中國敵對勢力竊取機密及發展組織，但違反國家安全的行為絕對不只這兩種，可以參考南韓的國安法，其中包括幫北韓政權任何的宣傳行為都處罰。

民進黨立委黃捷質詢，國安法是否有修正必要？梁文傑強調「當然有」，舉例陸軍前軍官向德恩加入中共組織，並拍照宣誓效忠，國安法卻無法辦；國安法只處理為中共發展組織的發起人，加入組織的人沒事，應修法納入「參與組織者」。

國民黨立委牛煦庭質詢，政院版草案何時會出來？黃世杰說，因有跨機關整合協調、配套部分，由行政院統籌辦理中，會盡快提出，希望這會期提出。

國民黨立委王鴻薇質疑，若國安法無限上綱，只要是對岸、境外敵對勢力參與、共同發起的活動都不能參加，淘寶活動、雙城論壇是否也被禁止？梁文傑否認，說要先看組織是受中共教唆、派遣之人在台灣成立的組織，才會認定是非法組織，也才有參與、加入等問題。

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